Polícia Judiciária deteve homem de 49 anos que abusou de rapaz de 12 nos Açores

Um homem de 49 anos foi detido suspeito da prática do crime de violação “na forma agravada” de um rapaz de 12 anos. Num comunicado, a Polícia Judiciária acrescenta que os abusos ocorreram na “casa dos pais da vítima”, tendo o suspeito aproveitado a relação de “proximidade familiar” que tinha com o casal para abusar do rapaz.

A PJ não esclarece em que ilha do arquipélago o crime foi cometido, afirmando que “os factos ocorreram em ilha do grupo central”. O homem terá trancado a criança numa das divisões da casa e, com o uso da força, agrediu-a sexualmente.

Depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o homem foi libertado, tendo ficado sujeito a apresentações bissemanais às autoridades e proibido de contactar com menores de idade.

Continuar a ler