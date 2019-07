Primeiro medicamento à base de cannabis vai ser comparticipado em 37% pelo Estado

Chama-se Sativex, destina-se a doentes com esclerose múltipla e é o primeiro medicamento feito à base de cannabis em Portugal. Segundo o Público, o Infarmed aprovou, há mais de um mês, a comparticipação do fármaco e o Estado vai suportar 37% do preço por embalagem. A empresa responsável pela comercialização na Europa estima que o medicamento esteja no mercado português em setembro deste ano.

Segundo o Infarmed, o Sativex “inclui-se no grupo dos analgésicos e antipiréticos e é comparticipado pelo escalão C — 37%”e vai poder ser vendido nas farmácia de rua.

Até agora, o fármaco só podia ser comprado consoante um pedido de autorização especial. O Centro Hospitalar Lisboa Central dispensou 21 unidades deste medicamento, entre 2016 e 2017. O Sativex já estava autorizado em Portugal desde 2012.

Uma embalagem custa, atualmente, 475 euros. Ainda assim, nem o Infarmed nem a farmacêutica Almirall, responsável pela comercialização do medicamento na Europa, adiantaram o valor para venda. Além do Sativex, o Infarmed está a avaliar um pedido de autorização de um produto feito à base da mesma planta. A lei da cannabis medicinal entrou em vigor a 1 de fevereiro deste ano.

