Taxistas querem integrar rede de abastecimento de emergência durante greve de motoristas

A Federação Portuguesa do Táxi apelou esta quinta-feira ao Governo para que contemple o serviço público de transporte em táxi nos serviços mínimos a serem decretados caso avance a greve convocada pelos sindicatos dos motoristas.

Em comunicado, a FPT apela para que os táxis sejam contemplados na “rede de abastecimento de emergência” caso se concretize, a partir de 12 de agosto, a greve.

Respeitando o legítimo direito à greve, a FPT alerta que é da responsabilidade do Governo minimizar os efeitos que uma paralisação deste tipo pode representar no setor do táxi”, pode ler-se ainda no documento.