Washington e Cabul empenhados em “acelerar esforços” para terminar com a guerra no Afeganistão

O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, e o Presidente afegão, Ashraf Ghani, concordaram em “acelerar os esforços” para garantir acordo destinado a terminar com a guerra no Afeganistão, refere um comunicado conjunto esta quinta-feira divulgado.

Os dois homens mantiveram na quarta-feira um contacto telefónico, após uma polémica relacionada com declarações do Presidente dos EUA, Donald Trump, quando referiu que poderia facilmente “vencer a guerra” numa semana, mas que não pretendia “matar dez milhões de pessoas”. O seu homólogo afegão pediu “esclarecimentos” a Washington.

O comunicado, divulgado pelo Departamento de Estado, refere que Mike Pompeo “assegurou ao Presidente Ghani que a estratégia do Presidente Trump não foi alterada”, em particular no “compromisso americano de uma retirada condicional” das suas tropas do Afeganistão, envolvidas num prolongado conflito.

Pompeo e Ghani “concordaram ter chegado o momento de acelerar os esforços para garantir um fim negociado da guerra no Afeganistão”, segundo o texto.

O negociador dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, regressa esta semana Cabul, onde a administração Trump também enviou o seu chefe de estado-maior, general Joseph Dunford, para “discutir em detalhe as próximas etapas no caminho da paz”, precisou o Departamento de Estado. Os EUA mantêm cerca de 14.000 militares no país asiático.

O emissário norte-americano deverá de seguida deslocar-se de novo a Doha, no início de agosto, para retomar as negociações com os talibãs.

