ACNUR pede à UE que retome operações de resgate de migrantes no Mediterrâneo

A ONU pediu esta sexta-feira à União Europeia (UE) que retome as operações de resgate marítimo no Mediterrâneo e reconheça o importante papel das organizações não-governamentais, após o desaparecimento de 150 migrantes na costa líbia. Este foi o pior naufrágio registado na zona em dois anos, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) .

“As ONG são cruciais nas operações de busca e salvamento e os seus esforços não devem ser estigmatizados ou criminalizados, mas também devem existir embarcações de salvamento dos países da União Europeia no Mediterrâneo”, disse o porta-voz do ACNUR, Charlie Yaxley, numa conferência de imprensa em Genebra.

“Os destroços na Líbia mostram mais uma vez quão urgentes são os nossos pedidos à Europa e a outros governos para restaurar as operações de resgate e ajudar no sofrimento de milhares de refugiados e de migrantes encurralados no conflito da Líbia”, insistiu o porta-voz.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados informou na quinta-feira, através das redes sociais, da possível morte de 150 imigrantes após o naufrágio de dois navios ao largo da costa da Líbia.

Continuar a ler