Colisão entre três viaturas corta via da esquerda e condiciona trânsito no IC19

O trânsito está na manhã desta sexta-feira condicionado no IC19, no sentido Sintra-Lisboa, devido a uma colisão entre três carros junto ao nó da CREL. A via da esquerda está neste momento cortada porque as viaturas estão imobilizadas no local, confirmou o Observador junto de fonte da Infraestruturas de Portugal.

O acidente ocorreu cerca das 8h00 e não há para já informação sobre potenciais vítimas ou feridos. O trânsito está condicionado desde o Cacém. A Infraestruturas de Portugal adiantou ao Observador que está a caminho do local uma patrulha para apurar os factos.

Esta semana, a via do IC19 foi declarada como a mais perigosa do país.

(Em atualização)

