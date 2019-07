Em lágrimas, Pinot desiste do Tour no início da antepenúltima etapa: que foi interrompida e deu a amarela a Egan Bernal

Thibaut Pinot desistiu do Tour de França no início da 19.ª e antepenúltima etapa, durante a tarde desta sexta-feira, e protagonizou aquela que será uma das imagens mais marcantes desta edição da mais importante prova de ciclismo do mundo. O ciclista francês, que estava no quinto lugar da classificação geral a um minuto e meio de Julian Alaphilippe, o compatriota que era no início da etapa o camisola amarela do Tour (e foi entretanto suplantando pelo colombiano Egan Bernal), abandonou a competição aos 40 quilómetros do percurso entre Saint-Jean-de-Maurienne e Tignes.

???? It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad. ???? C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

Pinot deu sinais de não estar totalmente bem no final da primeira das cinco subidas da etapa, a Côte de St-André, quando pediu ajuda ao carro de apoio da Groupama e um médico retirou um penso que estava na perna esquerda do ciclista para colocar um novo. O atleta de 29 anos correu sozinho durante mais dez quilómetros, em lágrimas, e acabou por desistir e entrar no carro de apoio da equipa a chorar descontroladamente. A antepenúltima etapa do Tour acabou por ser interrompida antes da meta, devido a uma queda intensa de granizo que tornou impossível a circulação dos ciclistas, e foram contabilizados os tempos a 24 quilómetros do final — e que dão o primeiro lugar da classificação geral e a consequente camisola amarela ao jovem colombiano Egan Bernal, que corre atrás do sonho de ser o primeiro ciclista natural da Colômbia a conquistar o Tour.

???? The day's course has been called due to adverse weather conditions, rider times have been taken at Col de l'Iseran.

???? La course est arrêtée à cause des conditions climatiques. Les temps sont pris en haut du Col de l'Iseran.#TDF2019 — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

Numa curta declaração através do Twitter, a Groupama revelou que Thibaut Pinot sofreu uma “lesão muscular na coxa esquerda”. “Ontem [quinta-feira], ele terminou a 18.ª etapa com dores fortes e teve dificuldades em andar durante a noite. As condições não melhoraram hoje [sexta-feira] e ele desistiu do Tour de França 2019”, acrescenta a equipa. O ciclista despede-se do Tour depois de ter vencido a 14.ª etapa, entre Tarbes e Col du Tourmalet, e recorda aquele que já havia sido um dos piores momentos da carreira: no ano passado, Pinot também desistiu do Giro de Itália na 19.ª etapa, devido a uma febre alta que acabaria por despoletar numa pneumonia e numa altura em que estava em terceiro na classificação geral da prova que o inglês Chris Froome acabou por vencer.

Thibaut souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Il a terminé la 18e étape avec une douleur importante et avait des difficultés à marcher le soir venu. Son état ne s'est pas amélioré ce vendredi : il vient de quitter le #TDF2019 pic.twitter.com/98YJfNkiak — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 26, 2019

(artigo atualizado às 16h05 com a informação de que a 19.ª etapa do Tour foi interrompida devido à queda de granizo e Egan Bernal é o novo camisola amarela)

