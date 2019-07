França diz que Centeno está na corrida para liderar FMI

Há cinco nomes de ministros europeus na corrida à liderança Fundo Monetário Internacional e o ministro das finanças português, Mário Centeno, é um deles, avança a Reuters, citando uma fonte oficial do governo francês. Além de Centeno, Kristalina Georgieva, a búlgara responsável pelo banco mundial, é o nome mais recente a juntar-se a esta lista.

Apesar de Mário Centeno — que também é líder do Eurogrupo — parecer ser um dos preferidos para suceder a Christine Lagarde, a competição está renhida. Os países europeus parecem não chegar a consenso entre quem escolher.

Os candidatos, além de Centeno e de Georgieva, são: o holandês Jeroen Dijsselbloem (ministro das Finanças da Holanda); Nadia Calvino (ministra da economia de Espanha); Olli Rehn (governador do Banco Central da Finlândia). Dijsselbloem e Rehn são apoiados pelos países do Norte e Calvino e Centeno são apoiados pelos países do Sul.

A entrada de Georgieva na corrida, que vai agregar o apoio dos países de leste, pode mudar as contas, e não são só as contas dos votos precisos para escolher o próximo líder do FMI. Para Georgieva ser escolhida é preciso mudar uma regra que impede que quem tenha mais de 65 anos possa liderar a organização.

Se não houver consenso, pode haver um sexto nome a entrar na lista de candidatos. No entanto, segundo uma “fonte europeia”, pode perder-se a hipótese de escolher outro europeu para liderar o FMI.

O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, já afirmou que a decisão quanto ao europeu que pode suceder a Lagarde deve ser alcançada “no final de julho”. Ou seja, para a próxima semana. Caso isso não aconteça, só no final de agosto, no encontro de líderes do G7 em Biarritz, em França, é que se pode chegar a uma decisão.

Esta sexta-feira, o FMI divulgou que a escolha para o próximo diretor-geral vai decorrer oficialmente de 29 de julho a 6 de setembro.

