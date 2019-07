Incêndio corta A2 nos dois sentidos em Bartolomeu de Messines

A A2 está cortada nos dois sentidos no quilómetro 222 devido a um incêndio em São Bartolomeu de Messines, em Silves, com três frentes ativas, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro ao Observador. “A mais intensa das frentes está a desenvolver-se para sudeste, a segunda, localizada no oeste, está mais fraca pois fica contra o sentido do vento e a outra está a ser combatida com relativo sucesso”, explicou a mesma fonte. “O vento está a originar um alcance de longas distâncias e os meios de combates estão a ter muita dificuldade de combatê-las devido à intensidade dos fogos”, acrescentou.

No sentido sul/norte o trânsito está a ser desviado para São Bartolomeu de Messines.

O tráfego no sentido contrário está a circular, mas vai ser cortado em Almodovar, de acordo com fonte da Brisa. A previsão neste momento é de que a circulação rodoviária seja reposta por volta das 16h30. De acordo com a Proteção Civil, o incêndio que corta o troço Norte/Sul iniciou-se às 12h09 e está a ser combatido por oito meios aéreos e 168 operacionais.

(Em atualização)

Continuar a ler