João Félix falou. E falou sobre a paixão pelo basquetebol, os conselhos de Ronaldo e a preferência pelo bitoque em vez da bifana

João Félix treinou pela primeira vez com o Atl. Madrid há quase três semanas, no mesmo período alucinante em que foi confirmado como reforço dos colchoneros e apresentado no auditório do Wanda Metropolitano enquanto contratação mais cara da história do clube espanhol. A estreia às ordens de Diego Simeone aconteceu quase duas semanas depois, num particular com o Numancia, e acabou logo ao passar da meia-hora com uma lesão na anca.

De lá para cá, Félix tem sido poupado pelo treinador argentino e ainda está em dúvida para o primeiro dérbi de Madrid da temporada, na madrugada de sexta para sábado, a contar para a International Champions Cup.

Pelo meio, e ainda que o entusiasmo e o alarido à volta da ida do jovem jogador para o Atl. Madrid tenha naturalmente acalmado, João Félix teve tempo para responder às perguntas do site norte-americano Bleacher Report, onde revelou o que lhe disse Cristiano Ronaldo na altura da estreia do ex-Benfica na Seleção Nacional, em junho na Liga das Nações, contou que é adepto assíduo de basquetebol e da NBA e ainda elegeu aquele que seria o seu onze inicial de eleição se tivesse todos os jogadores da história à sua disposição.

João Félix desvendou que, para lá da liga portuguesa e da espanhola — a que já disputou e a que irá disputar –, gostaria de jogar na Premier League. O agora médio do Atl. Madrid garantiu que está entusiasmado para defrontar Hazard, já que considera o reforço do Real Madrid “um ídolo”, explicou que o holandês Van Dijk foi o central mais forte que já enfrentou e ainda acrescentou que “é fantástico” trabalhar com Diego Simeone, já que o argentino é “um dos melhores treinadores do mundo”. Sobre assuntos que em pouco ou nada estão relacionados com futebol, Félix disse que prefere panquecas a waffles ou torradas, que escolhe bitoque em vez de bifana e que o canadiano Drake é o seu artista musical favorito.

Sobre Cristiano Ronaldo, o jovem jogador de 19 anos disse então que o capitão da Seleção Nacional lhe deu “muitos” conselhos. “No primeiro jogo que disputei disse-me para ter calma e jogar o meu futebol”, revelou João Félix, que contou depois que, se não jogasse futebol, seria basquetebolista, e escolheu Neymar, LeBron James e Ben Simmons como as pessoas que convidava para jantar.

O médio reconheceu que “não vê muito” futebol feminino mas apontou Alex Morgan, recentemente campeã do mundo com os Estados Unidos, como a jogadora preferida e ainda atirou uma consideração relativamente polémica, quando garantiu que preferia conquistar a Liga dos Campeões, a liga espanhola e a Bola de Ouro na mesma temporada a ser campeão do mundo com a Seleção Nacional.

Na hora de escolher aquele que seria o seu onze de sonho, João Félix montou uma equipa que seria naturalmente explosiva mas deixou acusar a tenra idade: com todos os jogadores da história ao seu dispor, só elegeu elementos que atuaram no século XXI, sendo Kaká, Xavi e Ronaldinho os únicos que já terminaram as respetivas carreiras.

Joao Felix’s all-time XI would be incredibly fun to watch ???? pic.twitter.com/Z7SfdrzqHB — B/R Football (@brfootball) July 25, 2019

