Loja do Cidadão do Porto com posto de entrega de cartões de cidadão muito urgentes

A Loja do Cidadão do Porto passou a disponibilizar um posto de entrega de cartões de cidadão muito urgentes, anunciou nesta sexta-feira o Ministério da Justiça sobre um serviço que até agora só existia em Lisboa.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a tutela descreveu que o posto servirá para a emissão no próprio dia ou no dia útil seguinte, numa medida que faz parte do iSIMPLEX 2019.

“[Esta] é mais uma iniciativa no sentido de agilizar o processo de entrega de cartões de cidadão”, refere a nota.

De acordo com gabinete de Francisca Van Dunem “a existência de um serviço de cartão de cidadão com prioridade muito urgente foi desde cedo considerada essencial”.

A tutela enumera que desde 2010 foram entregues 386 mil cartões nesta modalidade e por dia são emitidos cerca de 300 cartões.

“O reforço deste serviço, até agora só disponível em Lisboa, vem responder às necessidades dos cidadãos da zona Norte do país”, acrescenta o comunicado.

A medida foi apresentada nesta sexta-feira no Espaço Cidadão de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, pela secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, bem como pelo secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.

O Governo apontou que “nos últimos meses foram desenvolvidas e implementadas medidas que permitiram agilizar os serviços associados ao cartão de cidadão e aproximá-los às pessoas”.

