Mais viaturas para a GNR e dois novos postos requalificados

Os dois postos da GNR no Livramento e na Malveira vão ser requalificados e deverão estar a funcionar no próximo verão, anunciou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna durante a celebração do contrato de construção com o município de Mafra.

A requalificação dos postos territoriais da GNR do Livramento e Malveira está avaliada em cerca de 930 mil euros, segundo o ministro Eduardo Cabrita, sublinhando a importância destes serviços para a segurança das populações.

Recordando que Portugal foi recentemente considerado o terceiro país mais seguro do mundo, Eduardo Cabrita lembrou que esta é uma qualidade que pode atrair novos moradores mas também turistas que, na hora de escolher o destino de férias, optam sempre por locais seguros.

“Estou certo de que no próximo verão, Malveira e Mafra terão mais duas instalações” da GNR, afirmou Eduardo Cabrita, sublinhando a importância de parcerias com as autarquias locais.

O acordo celebrado nesta sexta-feira com a Câmara Municipal de Mafra prevê que seja o município a acompanhar o processo de requalificação dos dois postos. Segundo Eduardo Cabrita, estas duas obras juntam-se “a cerca de 80 que estão em curso um pouco por todo o país”.

O posto territorial da Malveira precisa de uma “intervenção urgente” mas será uma obra mais ligeira, com um custo que rondará os 120 e os 130 mil euros, explicou o presidente da autarquia, Hélder Sousa Silva.

Já o posto do Livramento, que atualmente funciona em “instalações arrendadas e exíguas”, terá um novo espaço que custará cerca de 800 mil euros, tornando real “uma ambição muito antiga daquela localidade”, lembrou o autarca.

Antes da cerimónia de assinatura do protocolo para os dois postos territoriais, o Ministro da Administração Interna entregou 38 viaturas à GNR que serão usadas para ações de policiamento comunitário, trânsito, intervenção e investigação criminal.

As viaturas representam um investimento de quase um milhão de euros, no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança.

O ministro lembrou que a GNR está presente em mais de 90% do território nacional e que este ano já foram entregues mais de três centenas de viaturas à GNR. O presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa Silva, saudou as iniciativas do MAI sublinhando que reforçam meios de mobilidade e postos territoriais. O comandante-geral da GNR, Luís Francisco Botelho Miguel, referiu que os postos territoriais da GNR são “uma forma imprescindível de coesão territorial” e que os dois novos postos se terão um campo de atuação de cinco freguesias.

