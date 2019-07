Ordem dos Enfermeiros sob investigação por apropriação de quantias

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) detetou diversas ilegalidades em relação à apropriação de quantias dentro da Ordem dos Enfermeiros (OE), cuja bastonária é Ana Rita Cavaco, avançou nesta sexta-feira o JN.

De acordo com aquele jornal, a IGAS aponta gastos com quilómetros, cabeleireiros e roupas que não configuram despesas com base legal. Levantamentos diários em terminais multibanco no limite de 400 euros, refeições que totalizam 6 mil euros e compras no estrangeiro de 5500 euros são alguns dos exemplos dados pelos inspetores. Segundo eles, a gestão estaria a viver “às custas” da instituição.

O relatório do IGAS, ao qual o JN teve acesso, analisou as atividades dos últimos três anos da gestão e já foi encaminhada para a Polícia Judiciária (PJ). Nela consta a conclusão de que os órgãos da OE tem a sua destituição justificada.

A sindicância da IGAS terá encontrado os documentos que provam a apropriação ilegal de quantias durante a investigação sobre a participação da bastonária Ana Rita Cavaco na greve dos enfermeiros e configuram os gastos como “violação de normas e regras inerentes à realização da despesa”.

Ao JN, a bastonária declarou que “já esperava” o relatório e que só dará explicações ao Ministério Público.

