“Situação inadmissível” e “brincadeira”. As reações à polémica das golas da Proteção Civil que Cabrita diz ser notícia “alarmista”

O ministro da Administração Interna recusa-se a responder sobre o objetivo da distribuição de 70 mil golas antifuno como material inflamável noticiado nesta sexta-feira pelo Observador. Eduardo Cabrita também não diz o que as populações devem fazer com elas, mas não tem dúvidas: a notícia é “verdadeiramente irresponsável e alarmista”.

Declarações de Eduardo Cabrita aos jornalistas

Para o governante, criticar os programas “Aldeias Seguras” e “Pessoas Seguras”, no âmbito dos quais foram entregues os kits de emergência que incluem as golas, revela “desconhecimento de questões técnicas que a Autoridade Nacional de Protecção Civil já esclareceu”. Quando confrontado pelos jornalistas sobre o facto de as golas serem feitas com material inflamável, o responsável começou por dizer: “Não me vai pedir para falar das boinas da GNR”.

O assunto motivou já violentas críticas por parte da Associação de Proteção e Socorro: “Isto é brincar à Proteção Civil” e da Liga dos Bombeiros, que quer um “inquérito rigoroso” e um pedido de desculpas: “A situação é inadmissível”. Revela “tremenda negligência e irresponsabilidade”, disse Jaime Marta Soares à Lusa. “Quando se faz um kit para prevenção e defesa das populações (…) e se entrega um equipamento que pode levar à morte isso é profundamente criticável e inaceitável”, frisou.

Isto apesar de a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) ter dito ao Observador que as golas são só para efeitos de “sensibilização” e que “não assumem características de equipamento de proteção individual”. As golas que deviam servir de máscara de proteção num cenário de fogo e que são compostas por 100% de poliester, material altamente inflamável, estão a ser distribuídas em várias aldeias em zonas de risco desde o verão de 2018.

Para Jaime Marta Soares, este esclarecimento “é muito mau” e defende que “autoridade tem de assumir esse erro” e “pedir desculpa pelo erro”, porque “as pessoas entenderão que ninguém o fez intencionalmente”.

A Proteção Civil disse “que o material era só para sensibilizar, depois alguém informou que foi por uma questão economicista. Bem, se isto é assim é muito, muito, muito mau”, comentou.

Para o presidente da LBP, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deve pedir a instalação de um inquérito para apurar “quem foi o responsável” e determinar “um processo disciplinar” para que sirva de “exemplo para o futuro”, porque quem trata destas questões de Proteção Civil “têm de ser pessoas muito credenciadas, muito competentes”.

João Paulo Saraiva partilha da mesma opinião e, à Rádio Observador, diz que as golas são “uma mão cheia de nada”. Afirma ainda que as declarações da Proteção Civil são uma “desculpa esfarrapada”. “Nós não podemos valorizar este programa porque ele em nada contribui para a segurança coletiva das populações”, acrescenta o presidente. À TVI, João Paulo Saraiva já tinha afirmado que as golas são “uma medida economicista”.

Declarações de João Paulo Saraiva à Rádio Observador

Ao Observador, a ANPC justificou que no âmbito do programa “Aldeia Segura” foram “produzidos e distribuídos diversos materiais de sensibilização. “Importa salientar que estes materiais não assumem características de equipamento de proteção individual, nem se destinam a proporcionar proteção acrescida em caso de resposta a incêndios rurais”.

