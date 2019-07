Contributo das startups para o PIB foi de 2,2 mil milhões de euros em 2018

A Startup Portugal — associação privada sem fins lucrativos que é parte da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, fez esta sexta-feira um balanço dos seus três anos de atividade. Segundo a entidade, as startups e empreendedores tiveram um impacto de 1,1% (cerca de 2,2 mil milhões de euros) no valor de 201,5 mil milhões que perfez o produto interno bruto (PIB) português de 2018. Para marcar os três anos de existência, a associação anunciou também que vai lançar o Startup Hub, uma plaforma que permite “consultar informações básicas sobre as empresas, fundos de investimento, iniciativas e incentivos públicos e privados”.

De acordo com os dados divulgados pela Startup Portugal, entre 2016 — data em que o Governo criou a associação pela mão do antigo secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos — e 2018, “registou-se um crescimento da economia portuguesa com um contributo assinalável de startups e empreendedores”. Para sustentar esta afirmação, a Startup Portugal revela que os empregos neste sector subiram de “15.534 colaboradores para 25.084”. Além disso, num evento que contou com a presença do Ministro Adjunto e da Economia e com o Secretário de Estado da Economia, foi revelado que as startups foram cruciais para o “crescimento exponencial do volume de exportações”, que subiu de e 673 milhões de euros para 1,121 mil milhões.

O valor de vendas e serviços prestados subiu entre as startups, sendo que estas registaram, em 2018, uma média de 553 mil euros por empresa; o valor acrescentado por colaborador ronda os 80 mil euros ao ano, firmando a crescente contribuição do talento local para a economia”, revelou a Startup Portugal.

A comemorações do terceiro aniversário do Startup Portugal contaram também com o lançamento oficial da Startup Hub (no decorrer da Web Summit já tinha sido lançada uma versão para testes). Agora, esta plataforma está disponível para “todo o ecossistema de empreendedores” e “assenta numa ótica de utilização aberta, aceitando contribuições de qualquer interveniente do ecossistema”. De acordo com o comunicado enviado pela associação o Startup Hub torna-se, assim, na base de dados mais atualizada do ecossistema.

Foram também anunciadas a abertura de novas candidaturas para o Startup Voucher, uma iniciativa de apoio a “projetos empresariais” que estão “em fase de ideia” para jovens com idade entre os 18 e os 35 anos, promovido pelo IAPMEI e a Startup Portugal. Além disso, foi também divulgado que o “Road 2 Web Summit”, iniciativa desenvolvida pela associação em parceria com a Web Summit, deverá chegar a 75 empresas, para apoiá-las na aquisição de passes para o evento e na sua internacionalização através da participação no Collision, evento-irmão da Web Summit, que se realiza no Canadá.

