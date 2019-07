Tribunal arresta Monte Palace, o hotel de Joe Berardo no Funchal

Depois de duas casas em Lisboa, Joe Berardo vê agora ser arrestado o Monte Palace Tropical Garden, no Funchal. A propriedade de 70 mil metros quadrados foi doada pelo empresário à Fundação Berardo em 1988 e está avaliada em dezenas de milhões de euros, segundo o Eco.

O arresto foi ordenado pelo Juízo Central Cível do Tribunal do Funchal esta semana, no âmbito de uma providência cautelar. Esta propriedade é a residência fiscal de Berardo.

De acordo com o site da propriedade, a residência foi construída numa quinta que remonta a 1897. Mais tarde, a propriedade deu origem ao hotel Monte Palace. O dono morreu em 1943 e a família deu a propriedade à instituição financeira Caixa Económica do Funchal. Em 1987, Berardo comprou o hotel e doou-o à própria fundação. O Monte Palace Tropical Garden foi inaugurado oficialmente em 1991.

Em junho, a SIC avançou que o Tribunal de Lisboa arrestou dois apartamentos em Lisboa, num valor global de quatro milhões de euros. O pedido partiu da Caixa Geral de Depósitos. Um dos apartamentos localiza-se na Lapa e vale um milhão e meio de euros, e está em nome da ATRAM, empresa que tem um segundo apartamento na Avenida Infante Santo, um T5, de 430 metros quadrados, avaliado em 2 milhões e meio de euros.

Na altura, o tribunal tinha também arrestado a Joe Berardo 500 mil euros em contas, ações, fundos e títulos.

