António Guterres defende rotas seguras e legais para migrantes e refugiados

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu serem necessárias “rotas seguras e legais para migrantes e refugiados”, na sequência do naufrágio, na quinta-feira, ao largo da Líbia, que causou pelo menos 62 mortos e 110 desaparecidos.

Numa mensagem na rede social Twitter, divulgada na sexta-feira, António Guterres escreveu: “Precisamos de rotas seguras e legais para os migrantes e os refugiados”.

“Todos os migrantes que procuram uma vida melhor merecem segurança e dignidade”, acrescentou o responsável, que disse “sentir-se chocado” com esta tragédia.

I am horrified by reports that about 150 people died in a shipwreck off the coast of Libya.

We need safe, legal routes for migrants and refugees.

Every migrant searching for a better life deserves safety and dignity.

— António Guterres (@antonioguterres) July 25, 2019