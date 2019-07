António Vitorino e Adolfo Mesquita Nunes na Universidade de Verão do PSD

O socialista e alto comissário para as migrações, António Vitorino, e o antigo vice-presidente e coordenador do programa eleitoral do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, fazem parte dos convidados da Universidade de Verão (UV) do PSD, que decorre de 26 de agosto a 1 de setembro. Vitorino, que não é um estreante, falará precisamente sobre Migrações. Já o centrista e administrador da Galp participará num debate com o antigo ministro Miguel Poiares Maduro com o mote: “Desafios para as democracias, hoje”. O presidente Rui Rio, como habitual, fará o encerramento acompanhado da presidente do PSD e cabeça de lista por Leiria, Margarida Balseiro Lopes.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, falará num jantar-conferência sobre saúde. Já o eurodeputado que chefia a delegação espanhola em Bruxelas, Esteban González Pons, falará sobre Venezuela. Quanto ao chefe da delegação portuguesa, Paulo Rangel, irá responder à pergunta: “O que se passará com a Europa?” O comissário Carlos Moedas falará sobre ciência.

Na Universidade de Verão, o PSD puxa também pelos cabeças de lista para as legislativas com a presença de Filipa Roseta (Lisboa), Hugo de Carvalho (Porto) e Ana Miguel Santos (Aveiro). O representante português na EuroJust, António Cluny, também estará presente para falar sobre a composição dos Conselhos Superiores de Magistratura com Castanheira Barros.

Na UV vão marcar presença 100 jovens selecionados entre 300 candidatos e durante sete dias vão receber formação política, através de conferências, workshops e debates. Dos trabalhos também vão fazer parte os vice-presidente David Justino e Salvador Malheiro. A jornalista da TVI Alexandra Borges e a animadora da rádio Observador, Diana Duarte, serão também oradoras.

O reitor da Universidade de Verão será Carlos Coelho que, apesar de ter deixado de ser eurodeputado, continua a ser o principal rosto deste evento.

As Universidades de Verão realizam-se desde 2003 e são promovidas conjuntamente pelo PSD, a JSD, o Instituto Francisco Sá Carneiro e o Partido Popular Europeu.

