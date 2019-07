As solas são umas exageradas e até os crocodilos nos deixam de boca aberta

Coleção Synesthesia

As peças de autor de Mircea Anghel recorrem a madeiras milenares. O resultado são mesas e outros móveis impactantes — soma mais de 300 no curriculum — que animam o Studio CABANA, cuja filosofia fez nascer o método LINIE by CABANA, para um olhar contemporâneo e irreverente ao nível do desenho. A intemporalidade encontra-se com a sustentabilidade e traz consigo novidades, como a coleção Synesthesia, produto do contacto com o trabalho do venezuelano Andres Ciccone. As peças estão expostas desde quinta-feira na comunidade criativa LACS e os móveis que não forem vendidos voltam a estar em exposição em outubro.

Só há uma unidade deste aparador (2000€). É agarrar antes que voe rápido e não chegue a outubro.

Lacoste X Golf le Fleur

Com Tyler, The Creator nada podia ficar como dantes. Até o famoso crocodilo surge numa versão com uma papoila no maxilar. Abram alas para a primeira colaboração entre o músico californiano e a Lacoste, que apresentam 16 peças que reinventam a iconografia do ténis dos anos 80, com tons que ganham nomes frescos, como líchia, rocha mineral ou mascarpone. Dos courts e da subcultura de rua para a elegância do quotidiano. Em modo cool, desportivo e cor pastel.

A coleção está disponível desde 17 de julho em www.lacoste.pt.

Encre Interdite/ Ombre Interdite

Texturas high-tech únicas, para lábios e olhos desenhadas para romper com o que resta da tradição. Em modalidade batom ou em versão sombra para os olhos, a Givenchy lança uma dupla de sucesso que combina conforto e faz pontaria à longa duração, com um sortido de cores intensas, à prova de manchas, que prometem acompanhá-la durante 24 horas. A Encre Interdite junta-se assim Ombre Interdite, que em contacto com a pele se transforma num creme de alta cobertura, esbatível, ajustável, ou aplicável camada sobre camada.

Do carmim ao borgonha, as tintas para lábios estão disponíveis em oito tons (34,90€). Quatro cores metálicas e duas mate compõem a oferta nas sombras (35€).

Body Sprays D&G Light Blue

Vaporizadores de corpo e cabelo, para ela e para ele, para render ou reforçar a dose de um clássico de verão. Light Blue revela-se em mais uma experiência com marca Dolce & Gabanna, para novo mergulho revigorante no Mediterrâneo. Use e abuse dos aromes cítricos e do azul do mar com esta modalidade fácil, fresca e generosa: uma dupla de sprays all-over body para trazer na carteira ou fazer companhia em viagem.

Faça de conta que está nas falésias dos Faraglioni, em Capri, sem sair do lugar, e por 40€.

REEBOK X VICTORIA BECKHAM

Performance e estilo vão ambas a jogo, na campanha fotografada por Mario Sorrenti, e na coleção (a segunda) que a designer britânica Victoria Beckham assina para a Reebok, inspirada no seu percurso enquanto bailarina e numa atualizada versão do fitness e lifestyle. Peças de outerwear, incluindo blusões, camisolas e anoraks homenageiam o vestuário do final dos anos 80 e início dos anos 90, e o calçado revela-se em caqui, preto, néon amarelo e navy. Difícil mesmo é resumir a coleção às aventuras no ginásio e outros palcos do exercício físico.

O lançamento de uma das coleções Reebok FW19 está disponível desde 24 de julho em Reebok.com/VictoriaBeckham e noutros pontos de venda premium em todo o mundo.

Nike ZoomX Vista Grind

Por vezes o exagero é o melhor que nos pode acontecer e arrojo não falta no visual dos novos Nike ZoomX Vista Grind. São fiéis à genética da corrida como a conhecemos mas a estética da plataforma tem tudo para chamar a atenção dos restantes velocistas ou especialistas no enduro. Não estranhe, aliás, se o modelo que foi desenhado para correr a cidade, aliado ao conforto e estilo, reclamar um lugar mais além nos looks urbanos, já que a interseção streetwear e high fashion também é convocada para esta prova.

Para criar uma nova plataforma confortável, os excedentes de produção dos ténis de corrida ZoomX foram reciclados e fundidos na entressola dos Vista Grind. A ultra leveza dos Nike ZoomX Vista Grind chegou a 4 de julho e já anda por aí (181€)

