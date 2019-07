EUA. Gémeos de 11 meses morrem esquecidos no carro pelo pai

Dois bebés foram deixados num carro por um pai no Bronx, em Nova Iorque, quando foi trabalhar esta sexta-feira de manhã. Quando regressou do emprego, à tarde, encontrou os gémeos sem vida, segundo a polícia de Nova Iorque. As temperaturas rondavam os 27 graus naquela zona.

Segundo a estação norte-americana NBC, o pai das crianças é um assistente social que trabalha num hospital de veteranos. Já foi iniciada uma investigação ao incidente e o canal cita fontes policiais que dizem ser esperada uma acusação.

No ano passado, morreram, segundo a NBC, 52 crianças em circunstâncias semelhantes nos EUA. Um professor de psicologia, ouvido pela estação, explica que quando as crianças não fazem barulho e não estão no campo de visão dos pais, é possível perder a noção de que estão por perto.

“Quando está a conduzir para casa e normalmente não leva a criança à creche, quando não tem o hábito (…) o que acontece em todos esses casos é que o pai entra em modo de piloto automático”, diz David Diamond, professor de psicologia na Universidade do Sul da Florida.

O professor afirma que “as rotinas e as pausas nessas rotinas podem ser fatais” porque “qualquer pessoa é capaz de esquecer uma criança no carro” quando “está a fazer uma tarefa rotineira e a criança está no banco de trás”.

