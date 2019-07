Figueira da Foz. Acidente faz um morto e seis feridos

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois carros no cruzamento de Lavos, Figueira da Foz, na Estrada Nacional 109, noticiou a TVI, que cita fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra. Um dos feridos está em estado grave.

O acidente, que aconteceu ao quilómetro 125 da Estrada Nacional 109, aconteceu pelas 17h52 e obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos.

No local estiveram, de acordo com a TVI, seis viaturas dos Bombeiros Municipais e Voluntários da Figueira da Foz e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital da Figueira da Foz.

