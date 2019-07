Frederico Silva eliminado nas meias-finais do challenger de Praga

O tenista português Frederico Silva foi eliminado, este sábado, nas meias-finais do torneio ‘challenger’ de Praga, ao perder com Tseng Chun-hsin, de Taiwan, por 6-1 e 6-4.

O português, 298.º do ‘ranking’ ATP, foi batido em uma hora e 37 minutos por um jogador de apenas 17 anos, que ocupa o 428.º posto da hierarquia mundial.

Dois ‘breaks’ no primeiro ‘set’ e um no segundo decidiram o encontro a favor do jogador de Taiwan, num embate em que o português raramente ameaçou os jogos de serviço do adversário.

