O jogo de xadrez onde uma Torre(s) valeu por duas e fez xeque-mate (a crónica do Portugal-Espanha)

Terceiro ano, terceira final consecutiva. As gerações vão passando, o sucesso mantém-se quando falamos na Seleção Nacional Sub-19, que pela primeira vez conseguiu chegar ao encontro decisivo da competição e partia com esse objetivo de escrever mais uma página histórica. Muito talento, muita qualidade, cada equipa com a sua característica específica a destacar-se. Neste caso, e olhando numa perspetiva meramente teórica, a atual equipa comandada por Filipe Ramos pode não ter os mesmos destaques individuais que as formações antecessoras tinham, casos de Rafael Leão, Jota, Florentino Luís, Gedson Fernandes ou a defesa dos Diogos, mas distingue-se por um outro ponto que se viu ao longo de todo este trajeto: a organização coletiva.

Com uma defesa segura, um meio-campo forte nas transições e um ataque com facilidade em criar e concretizar oportunidades, Portugal, que ficou isento na primeira ronda de apuramento por causa do ranking, passou a Ronda de Elite com três triunfos frente a Chipre (3-0), Turquia (3-0) e Escócia (4-0). Dez golos marcados, nenhum sofrido. Na fase final, mais uma vitória com a Itália (3-0), o empate com a Espanha (1-1) e a goleada à Arménia (4-0). Oito golos marcados, apenas um sofrido. Meia-final com a Rep. Irlanda. novo triunfo volumoso (4-0), acesso ao jogo decisivo. Sete jogos, 22 golos marcados, um sofrido.

Não era normal ver Portugal sofrer golos exatamente porque não era normal ver momentos de desconcentração. Mais uma vez, a Espanha conseguiu forçar esse erro. Duas vezes. As duas vezes que acabaram por sentenciar uma final decidida a favor da Roja num duelo ibérico onde foi melhor durante a maior parte do tempo. E as duas vezes com o mesmo protagonista, Ferrán Torres, que se tornou apenas o quinto jogador a bisar em finais do Europeu Sub-19. É certo que Portugal não contou com alguns nomes que poderiam ter o seu peso nesta equipa e que os espanhóis tinham as suas grandes figuras, como Torres que já é jogador dos seniores do Valencia com experiência de Champions, mas o triunfo acabou por assentar bem à equipa de Santi Denia.

⚽⚽Bisaram em finais do Europeu Sub 19:

????????Bueno

????????Paco Alcacer

????????Kean

????????Jota

????????FERRÁN TORRES pic.twitter.com/RNWOnzD5NH — playmakerstats (@playmaker_PT) July 27, 2019

Um pouco à semelhança do encontro da fase de grupos, a Espanha entrou melhor, com linhas mais subidas e a jogar em posse, mas Portugal não demorou a reagir e teve até o primeiro remate com algum perigo, através de Félix Correia desviado ainda num adversário naquele que seria o primeiro de quatro cantos consecutivos para a Seleção Nacional (10′). Moha, médio do Real Madrid, começou de novo a agarrar no jogo com algumas recuperações de bola no corredor central, tentou mesmo um remate de meia distância para defesa de Celton Biai e deu o mote para a ligeira superioridade espanhol num duelo ibérico sempre calculista e sem grandes momentos de perigo junto às duas balizas. No entanto, um erro acabou por deitar tudo por terra.

????????Campeões da Europa Sub 17 (2017) e Sub 19 (2019):

Álvaro Fernández

Juan Miranda

Hugo Guillamón

Victor Chust

Victor Gómez

Eric Garcia

Antonio Blanco

Moha Aiman

Sergio Gómez

Jandro Orellana

Ferrán Torres

Abel Diaz pic.twitter.com/xPGxTPKCWO — playmakerstats (@playmaker_PT) July 27, 2019

Num raríssimo momento de desconcentração defensiva de Portugal, Gil ganhou espaço para o cruzamento atrasado, Gonçalo Loureiro e Diogo Capitão foram à mesma bola sem conseguirem aliviar da área e Ferran Torres, de primeira, rematou forte para o 1-0 num lance onde Celton Biai pareceu não ver sair a bola (34′). Tal como na fase de grupos, os espanhóis começaram a ganhar. Mas, ao contrário do que se passara, Portugal não só falhou o empate como nessa partida como sofreu mesmo o segundo golo logo a abrir o segundo tempo, numa jogada pela esquerda concluída de novo na área pelo mesmo Torres (51′).

????????Portugal continua sem vencer a ????????Espanha em Campeonatos da Europa Sub 19: 7 jogos, 2 empates, 5 derrotas pic.twitter.com/OQC2u4uRqR — playmakerstats (@playmaker_PT) July 27, 2019

Tenas, guarda-redes do Barcelona que é apontado como uma das grandes esperanças para a baliza espanhola, ainda brilhou com duas grandes intervenções a remates de Félix Correia (54′) e Fábio Vieira (74′), mas Portugal teve grandes dificuldades em reagir de forma continuada à desvantagem de dois golos, até pela forma como a Espanha foi conseguindo gerir o avanço no marcador até ao final da partida que colocou a Roja como a seleção com mais títulos juniores do futebol europeu.

Palmarés da ????????seleção espanhola (todos os escalões):

1 Mundial

3 Europeus

1 Jogos Olímpicos

5 Europeus Sub 21

1 Mundial Sub 20

8 Europeus Sub 19

3 Europeus Sub 18

3 Europeus Sub 17

6 Europeus Sub 16 pic.twitter.com/YNw6OIGbg6 — playmakerstats (@playmaker_PT) July 27, 2019

