Portugal vence Espanha nos penáltis e apura-se para o Mundial de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia qualificou-se este sábado para a fase final do Mundial, depois de vencer a Espanha nos penáltis, num ‘play off’ disputado em Moscovo.

A equipa das ‘quinas’ discutia com a Espanha a última vaga europeia, num ‘play off’ entre os terceiros classificados dos dois grupos da segunda fase de apuramento, e foi preciso desempatar nas grandes penalidades, após um empate a 5-5 já no prolongamento.

No jogo de hoje, a equipa de Mário Narciso recuperou várias vezes de desvantagens — com Léo Martins, autor de um ‘hat trick, em evidência -, com Portugal a perder no primeiro e segundo períodos, por 2-1, e depois no terceiro, até empatar a quatro golos.

Na ‘hora H’ e com o jogo empatado a cinco golos, valeu a Portugal o guarda-redes Elignton Andrade, com duas defesas no desempate por pontapés da marca de grande penalidade.

Portugal converteu os castigos máximos por Madjer e André Lourenço e já não precisou de uma terceira grande penalidade, após a Espanha ver Andrade defender a sua primeira e terceira tentativa.

Ainda na fase de grupos, na sexta-feira, a seleção tinha caído para o terceiro lugar, ao perder com a Itália, por 4-3.

A Itália e Bielorrússia asseguraram os dois primeiros lugares no grupo 1, e a Rússia e a Suíça ocuparam as primeiras posições no grupo 2, estando as quatro apuradas para o Mundial.

A fase final realiza-se no Paraguai, entre 21 de novembro e 01 de dezembro e, além do país anfitrião, já garantiram também a qualificação Nigéria, Senegal, Japão, Emirados Árabes Unidos, Omã, México, Estados Unidos, Brasil, Uruguai e Taiti.

