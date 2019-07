YouTube encerra canal do TeamStrada

“Esta conta foi encerrada por violação das Regras da comunidade do YouTube”. Na noite desta sexta-feira, a plataforma de vídeos online encerrou a conta oficial da polémica equipa de YouTubers “Team Strada” no mesmo dia em que a Procuradoria Geral da República confirmou “a instauração de um inquérito”.

Na base da polémica estão as denúncias online e formais feitas nos últimos dias ao YouTuber e gestor da equipa de influencers, Hugo Strada, de 36 anos. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) enviou esta quinta-feira para o Ministério Público denúncias recebidas acerca de Hugo Strada, que gere a “Team Strada”, um grupo de youtubers adolescentes, por considerar que os jovens em causa podem estar “perante eventuais situações que podem consubstanciar perigo”.

A polémica que envolve Hugo Strada começou no dia 19 de julho, quando o manager e este grupo de jovens foram ao programa da SIC Radical, Curto Circuito. Ainda antes de desvendar a notícia de que iria nascer uma escola de influencers, Hugo Strada surge a beijar um membro do grupo conhecido por “Dumbo”. Esse jovem, de 17 anos, não estava junto a Hugo Strada e aos colegas no início do programa. Quando chega, Hugo Strada e Dumbo cumprimentam-se com um beijo nos lábios.

A partir daí, os comentários no Twitter não tardaram a chegar e muitos utilizadores criticaram a proximidade que Hugo Strada mostra nos vídeos com estes jovens, havendo ainda relatos de ex-membros da Team Strada que dizem ter sofrido represálias depois de terem abandonado a equipa. A Team Strada define-se nas páginas oficiais como “um projeto criado pelo manager Hugo Strada, com o objetivo de reunir os seus agenciados numa grande aventura”. O grupo foi criado em abril de 2018, mas o projeto inicial organizava festas para fãs de Justin Bieber, também conhecidas como Beliebers.

O Observador tem tentado entrar em contacto com Hugo Strada e com a sua equipa, mas até ao momento não obteve respostas.

[Em atualização]

