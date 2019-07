Cinco golos, emoção e a força G: Jorge Jesus vence primeiro dérbi carioca frente ao Botafogo

Para uns foi um “Professor Pardal” porque inventou num jogo onde não podia inventar, para outros precisava de jogar “arroz com feijão” (uma versão gastronómica para o típico ser mais pragmático) para ter outro resultado. Os comentadores televisivos não pouparam Jorge Jesus a meio da semana, após a derrota do Flamengo frente ao Emelec na primeira mão dos oitavos da Taça dos Libertadores, e o primeiro dérbi carioca do técnico português surgia como oportunidade para tentar estabilizar a equipa tendo em vista não só o Campeonato mas também a segunda mão com os equatorianos durante a semana. A vitória com o Botafogo teve o condão de serenar ânimos num momento de maior densidade competitiva mas foi tudo menos um jogo fácil.

Apesar da boa entrada do Flamengo, com Bruno Henrique a ter duas boas oportunidades nos dez minutos iniciais, o minuto 13 acabou por ser de duplo azar para o conjunto de Jorge Jesus: primeiro foi Rodrigo Caio que teve de dar o lugar a Thuler por lesão (que pareceu muscular, o que poderá motivar uma paragem de alguns encontros), depois foi Cícero a inaugurar o marcador num canto batido por Jonathan. Os visitantes, que tantas dificuldades tinham na posse e nas saídas para o ataque, venciam por 1-0 e essa vantagem acabou por condicionar durante o período seguinte o jogo da equipa da casa.

Ao sexto encontro, Jesus sofreu pela sexta vez. Já o Botafogo quebrou uma série de quatro partidas sem golos. Mesmo contra a corrente do jogo, os visitantes lideravam mas o Flamengo acabou por chegar ao empate ainda antes do intervalo, com Gerson, médio contratado recentemente à Roma, a empatar com um remate colocado (34′). De bola corrida pelos da casa e de bola parada pela formação de Eduardo Barroca, houve oportunidades para o 2-1 mas a igualdade manteve-se no final dos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o Flamengo conseguiu fazer a reviravolta por Gabriel Barbosa, ou Gabigol, num remate de fora da área após corte incompleto da defesa contrária (53′) apenas um minuto depois de Pimpão poder ter feito o 2-1 na baliza de Diego Alves. Jesus voltou a ter de mexer na equipa por questões físicas (neste caso, Lincoln), o Botafogo empatou mesmo num livre direto do antigo médio do Benfica Diego Souza (66′) mas Bruno Henrique fixou o 3-2 final aos 73′, em mais uma boa iniciativa de Rafinha pela direita combinando com Gabigol antes do cruzamento para o avançado encostar e dar a vitória.

Com este resultado, o Flamengo, que contou com a “força G” de Gerson e Gabigol apoiada numa grande exibição do antigo lateral do Bayern Rafinha, manteve o terceiro lugar com 24 pontos, reduzindo para três a distância para o antigo líder Palmeiras de Luiz Felipe Scolari e mantendo os cinco para o primeiro classificado, o Santos. Na próxima jornada, o conjunto de Jorge Jesus vai defrontar fora o Bahia; antes, recebe no Maracanã o Emelec para a Taça dos Libertadores.

Em atualização

