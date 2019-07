Mundiais de natação. Vital e Kaminskaya não passam eliminatórias dos 400 metros estilos

João Vital e Victoria Kaminskaya ficaram hoje pelas eliminatórias de 400 metros estilos dos Mundiais de natação de Gwangju, na Coreia do Sul, encerrando a participação de Portugal com um 14.º e um 15.º lugar, respetivamente.

João Vital terminou a quinta série em 4.17,18 minutos, obtendo o 14.º tempo entre os 39 inscritos, mais de um segundo e meio acima do seu recorde pessoal (4.15,87), fixado em 2018. O último qualificado para a final, nadou em 4.15,24.

O recorde nacional, que também é mínimo para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, foi fixado em 4.15,84, por Alexis Santos, nos Jogos do Rio 2016.

Nos 400 estilos femininos, Victoria Kaminskaya concluiu as eliminatórias em 4.43,03 minutos, registo que lhe deu o 15.º tempo entre 26 nadadoras, bem acima do último tempo de passagem à final (4.38,93) e dos mínimos para Tóquio 2020 (4.38,53). A benfiquista é recordista nacional, com 4.40,11.

Diana Durães (1.500 m livres), Tamila Holub (1.500 m livres), Ana Monteiro (200 m mariposa), Gabriel Lopes (200 m estilos) e Alexis Santos (200 m estilos) são os portugueses que já cumpriram marcas para os Jogos Olímpicos.

Continuar a ler