Rui Rio participa na tradicional festa do PSD-Madeira no Chão da Lagoa

O presidente do PSD, Rui Rio, participa este domingo pela segunda vez na festa dos sociais-democratas que se realiza na Herdade do Chão da Lagoa, propriedade da Fundação Social Democrata, no Funchal.

A tradicional festa dos sociais-democratas decorre numa altura em que o partido tem debatido internamente a formação das listas de candidatos à Assembleia da República, a 56 dias das eleições regionais (que desde 1976 dão maiorias absolutas ao PSD) e a 70 dias das legislativas nacionais.

Além de Rui Rio, irão ainda discursar o presidente da JSD-M, Bruno Melim, o secretário-geral, José Prada, e o presidente do PSD-M e o presidente do XII Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Artistas como Luas e Matheus, Miro de Freitas, Rony de Melo, Miguel Pires, Galáxia, Diogo Garcia, Mariachi, DJ Oxi, entre outros, assim como atuações de bandas, tunas e grupos folclóricos preencherão a parte de animação da festa do PSD.

Como tradicionalmente, na festa existirão dezenas de barracas de comes-e-bebes´, das estruturas locais do partido, da JSD, dos TSD e Associação Regional dos Autarcas Sociais-Democratas (ARASD).

Esta concentração popular do partido maioritário na Madeira, implementada pelo então líder regional ao longo de quase quatro décadas, Alberto João Jardim, aconteceu pela primeira vez em 18 de maio de 1975, no Chão dos Louros.

Nos anos seguintes teve como palco outros locais na ilha, como o Paul da Serra, a Fonte do Bispo, o Pico das Pedras, o Fanal e acabou por fixar-se, em 1993, no planalto do Chão da Lagoa, propriedade da Câmara Municipal do Funchal.

Desde julho de 2010 foi transferida para a herdade da Fundação Social Democrata no Chão da Lagoa, sendo tradição acontecer no último domingo de julho. Apenas em 2012, devido aos incêndios que fustigaram a ilha, e por determinação de Alberto João Jardim, foi adiada para 09 de setembro.

Durante muitos anos, foram convidados dirigentes nacionais do partido para participar naquela que é considerada uma das maiores festas populares da Madeira, que, de acordo com a organização, nos últimos anos reuniu cerca de 40 mil pessoas.

No Chão da Lagoa estiveram líderes do PSD como Francisco Sá Carneiro, Marcelo Rebelo de Sousa, Durão Barroso, Marques Mendes, além de outros responsáveis sociais-democratas.

