Rui Rio vai excluir das listas pelo menos dois terços dos deputados sociais-democratas

Rui Rio vai excluir das listas de candidatos às próximas eleições pelo menos 59 dos 89 deputados que atualmente representam o PSD no Parlamento. As contas foram feitas pelo Jornal de Notícias, que diz ainda haver 14 deputados sociais-democratas em dúvida. Só 16 deputados estão, para já, garantidos nas listas do PSD.

As notícias sobre os candidatos do PSD às próximas eleições têm saído a conta-gotas, mas ainda não é conhecida a lista final. De fora, ficam nomeadamente Maria Luís Albuquerque, Teresa Morais, Luís Marques Guedes, Hugo Soares, Marco António Costa, Paula Teixeira da Cruz ou António Leitão Amaro.

Entre as novidades estão Filipa Roseta, Hugo Carvalho, Ana Miguel Santos, André Coelho Lima e Mónica Quintela.

O Jornal de Notícias faz ainda contas às saídas das listas nos outros partidos. No PS, 12 dos 86 deputados não vão renovar o mandato, incluindo Carlos César, líder parlamentar. No BE, há 3 saídas em 19; no CDS, 5 em 18; e no PCP, apenas sai Paulo Sá num total de 15 deputados.

