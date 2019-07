Trump ataca Baltimore e maior jornal da cidade responde: “É melhor ter alguns ratos do que ser um”

O maior jornal de Baltimore não poupou nas palavras na hora de responder aos comentários de Donald Trump sobre o 7º distrito de Maryland, que inclui uma parte da cidade (a baixa e arredores) e que é representado na Câmara dos Representantes pelo congressista afro-americano Elijah E. Cummings, um conhecido crítico do presidente, nomeadamente no que diz respeito às medidas fronteiriças. No editorial publicado neste sábado, o Baltimore’s Sun acusa Trump de ser racista, de simpatizar com neo-nazis e de ser “o homem mais desonesto que ocupou a Sala Oval”. Muitos outros habitantes saíram em defesa da localidade, e até Barack Obama deixou um comentário no Twitter sobre o assunto.

Donald Trump voltou ao Twitter no sábado para lançar uma série de críticas a Cummings e ao trabalho que tem feito no seu distrito, de maioria negra. Na rede social, o presidente dos Estados Unidos da América sugeriu que as condições na zona são “muito piores e mais perigosas” do que a fronteira com o México. De acordo com o Trump, o zona é “muito perigosa e suja”, está infestada de “ratos” e “nenhum ser humano quer viver ali”. “Porque é que é enviado tanto dinheiro para o distrito de Elijah Cummings quando é considerado o pior gerido e o mais perigoso nos Estados Unidos. Nenhum ser humano quer viver ali. Para onde é que vai todo o dinheiro? Quanto é que é roubado? Investiguem esta confusão corrupta imediatamente!”, pediu.

….As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

Why is so much money sent to the Elijah Cummings district when it is considered the worst run and most dangerous anywhere in the United States. No human being would want to live there. Where is all this money going? How much is stolen? Investigate this corrupt mess immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

As respostas não tardaram. Foram muitos aqueles que vieram em defesa de Baltimore e do congressista Elijah E. Cummings, que também comentou as acusações no Twitter: “Sr. Presidente, volto para o meu distrito todos os dias. Todas as manhãs, acordo e continuo a lutar pelos meus vizinhos. É meu dever constitucional fiscalizar o Ramo Executivo, mas é meu dever moral lutar pelos meus constituintes”, afirmou. No mesmo dia, sábado, surgiu na mesma rede social a hashtag #WeAreBaltimore, com muitos utilizadores a partilharem a sua experiência enquanto habitantes da localidade. O autor e jornalista David Simon escreveu que se trata de “uma cidade de bons americanos que merecem mais do que um “homem vazio, egocêntrico” como presidente. “Donald Trump é uma nódoa constante na nossa terra”, declarou.

Mas a resposta mais dura veio do maior jornal de Baltimore, o Baltimore’s Sun. Ainda neste sábado, o diário publicou um editorial em que declara que “é melhor ter alguns ratos do que ser um”, acusando o presidente norte-americano de utilizar “os argumentos mais emocionais e preconceituosos” contra um congressista afro-americano representante de um distrito onde vivem maioritariamente negros, que tem, em diversas ocasiões, criticado as posições de Trump. Recentemente, Cummings condenou as políticas de fronteira e acusou o presidente de ser racista. “O congressista tem sido um espinho para o presidente e o Sr. Trump vê os ataques aos membros afro-americanos do Congresso como uma boa política, já que deixa satisfeitos os supremacistas brancos que o adoram e faz com que as muitas pessoas que não o adoram gritem”, refere o jornal, que chama a Donald Trump “o homem mais desonesto que ocupou a Sala Oval” e ainda:

“Aquele que goza com os heróis de guerra, que agarra nas partes íntimas das mulheres, o recorrentemente falido, o idiota que é útil para Vladimir Putin e o tipo que insiste que existem ‘boas pessoas’ entre os assassinos neo-nazis”, citou o The Washington Post.

No editorial, o jornal fundado em 1837 faz também questão de elencar os vários aspetos positivos do 7.º distrito de Maryland que Donald Trump se esqueceu de mencionar, como o ordenado acima da média, a existência de um hospital de renome, o Johns Hopkins Hospital, e Fort McHenry, onde os norte-americanos combateram e venceram os britânicos na guerra de 1812. No que diz respeito aos problemas que se fazem sentir na zona, o Baltimore’s Sun lembra a Trump que o presidente dos Estados Unidos tem mais poder para mudar a cidade do que um congressista e deixa uma mensagem: o presidente que não tenha ilusões, ainda “não conseguiu enganar a maioria dos americanos e levá-los a acreditar que ele é nem que seja um bocadinho competente no cargo que ocupa”.

Na sequência das várias acusações de racismo, incluindo da parte de Victor Blackwell, apresentador da CNN, Trump explicou no Twitter que os seus comentários não tiveram nada a ver com a cor da pele de Cummings. “Não há nada de mal em chamar a atenção para o facto óbvio de que o congressista Alijah Cummings tem feito um mau trabalho pelo seu distrito e pela cidade de Baltimore. Basta olhar, os factos falam mais alto do que as palavras!”, afirmou.

….a look, the facts speak far louder than words! The Democrats always play the Race Card, when in fact they have done so little for our Nation’s great African American people. Now, lowest unemployment in U.S. history, and only getting better. Elijah Cummings has failed badly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

Obama reage a comentários de Trump sobre Baltimore

Algumas horas depois de Donald Trump ter publicado os tweets sobre Baltimore e Elijah E. Cummings, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, partilhou no Twitter um link para uma carta aberta publicada a 26 de julho, sexta-feira, no The Washington Post e assinada por 149 afro-americanos que trabalharam na sua administração em resposta aos recentes ataques de Trump contra quatro congressistas negras. “Sempre me senti orgulhoso daquilo que a minha equipa conseguiu alcançar durante a minha administração”, escreveu Obama. “Mas mais do que aquilo que eles fizeram, estou orgulhoso da forma como continuam a lutar por uma América melhor.”

I’ve always been proud of what this team accomplished during my administration. But more than what we did, I’m proud of how they’re continuing to fight for an America that’s better. https://t.co/0cfDltjueP — Barack Obama (@BarackObama) July 27, 2019

O nome da cidade de Baltimore apareceu referido no Twitter da antiga primeira-dama no mesmo dia. Aproveitando o Dia Nacional da Dança, Michelle Obama apresentou as Lethal Ladies, um grupo de step de Baltimore, que viu num espetáculo em 2017. “Tenho tanto orgulho de vocês todas!”, afirmou, partilhando um vídeo de um ensaio.

O mayor de Baltimore, Bernard C. Jack Young, respondeu aos tweets de Trump com um comunicado, em que declarou ser “completamente inaceitável para um líder político do nosso país denigra uma vibrante cidade americana como Baltimore e atacar de modo vil o representante dos Estados Unidos Elijah Cummings, um patriota e um herói”. Na opinião de Young, a “retórica do Sr. Trump é ofensiva e perigosa para as pessoas que jurou representar”. “Sr. Trump, é uma deceção para as pessoas de Baltimore, para o nosso país e para o mundo”, concluiu o mayor.

It’s completely unacceptable for the political leader of our country to denigrate a vibrant American City like Baltimore, and to viciously attack U.S. Representative Elijah Cummings a patriot and a hero. pic.twitter.com/TJdbST6Md9 — Mayor Bernard C. Jack Young (@mayorbcyoung) July 27, 2019

