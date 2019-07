350 milhões de árvores plantadas na Etiópia em apenas 12 horas por Governo e população

As autoridades locais falam em recorde mundial: foram 353.633.660 árvores plantadas um pouco por toda a Etiópia esta segunda-feira — e em apenas 12 horas. O objetivo? Recuperar a floresta do país e combater as alterações climáticas, noticia a BBC.

Mas a Etiópia não vai ficar por aqui. O projeto, que está a ser liderado pelo primeiro-ministro do país, Abiy Ahmed, pretende plantar ao longo do verão quatro mil milhões de árvores. Para tal, Ahmed está a tentar incentivar cada habitante a plantar pelo menos 40 sementes.

O número de árvores plantadas esta segunda-feira foi confirmado via Twitter pelo ministro etíope da Inovação e Tecnologia, Getahun Mekuria .

353,633,660 Tree Seedlings Planted in 12 Hours. This is in #Ethiopians Regional Shares of Trees Planted today.#PMOEthiopia #GreenLegacyEthiopia pic.twitter.com/2BkTDtYedC — Dr.-Ing. Getahun Mekuria (@DrGetahun) July 29, 2019

Também no Twitter, o governo divulgou um vídeo de campanha onde é possível ver o próprio primeiro-ministro a plantar árvores. Há ainda vídeos e imagens que mostram centenas de pessoas a deslocarem-se para os locais das plantações ao longo dos últimos dias.

PM Abiy Ahmed met with @WFPChief to discuss further strengthening support to #Ethiopia. WFP have been engaged in food security & nutrition, and early warning & climate action among other focal areas. The two planted seedlings as part of the #GreenLegacy initiative. #PMOEthiopia pic.twitter.com/UhK9nkHG4n — Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) July 25, 2019

Huge number of people heading to plant trees in what is the most ambitious, large scale and ecologically transformational campaigns in recent memory. #GreenLegacy #Ethiopia pic.twitter.com/n8A1vUEMJJ — Awol Allo (@awolallo) July 29, 2019

As Nações Unidas sublinham que a cobertura de floresta na Etiópia está a diminuir de forma acentuada. No início do século XX, as árvores ocupavam cerca de 35% do território. Hoje em dia, apenas 4% do país tem floresta.

As árvores não só ajudam a mitigar as alterações climáticas ao absorver o dióxido de carbono que há no ar, como também combatem a desertificação e a degradação dos solos, especialmente em países secos. Também dão comida, medicamentos e criam abrigo”, explica ao The Guardian Dan Ridley-Ellis, da Universidade de Edimburgo.

O recorde para mais árvores plantadas num só dia era, até agora, detido pela Índia. Em 2016, este país plantou cerca de 50 milhões de árvores, lembra o The Guardian.

Ainda assim, há quem acuse o primeiro-ministro de usar a iniciativa como forma de distrair o povo dos desafios que o Governo da etíope enfrenta, como os conflitos étnicos, frisa a BBC.

