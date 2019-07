452 mil euros depois, o FC Andorra subiu duas divisões num ano. Clube é de Gerard Piqué

Chegou, pagou e subiu. O FC Andorra, clube detido pela Kosmos Holding, empresa do central do FC Barcelona Gerard Piqué, pagou os mais de 450 mil euros necessários para preencher a vaga deixada pelo Reus na Segunda Divisão B do futebol espanhol.

O FC Andorra, clube com cerca de 250 sócios e com uma média de 400 espectadores por cada jogo em casa, sobe assim da Primeira Divisão Catalã para a Segunda Divisão B, o terceiro escalão mais alto do futebol espanhol, sem passar pela Terceira Divisão. Esta época, o FC Andorra iria a disputar a Terceira Divisão, depois de na época passada ter vencido a Primeira Divisão Catalã.

A vaga agora preenchida pelo FC Andorra foi aberta depois de o Reus, clube de futebol baseado numa cidade com o mesmo nome, na Catalunha, ter sido despromovido por dever dinheiro à RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol), aos próprios jogadores e a outros funcionários. O total da dívida ultrapassará os 8 milhões de euros. A gota de água, que levou a RFEF a decidir a relegação do Reus da Segunda Divisão B para a Terceira Divisão, surgiu quando o clube não apresentou, dentro do prazo requerido, um aval bancário que determinasse a sua capacidade para saldar aquelas dívidas.

⚠️ Comunicado oficial ⚠️ El FC Andorra, nuevo equipo de Segunda División B Más información ➡️ https://t.co/JOFV1XBa8Q#SomTricolors | @MoraBanc pic.twitter.com/1YYR9TWOPj — FC Andorra (@FCA_oficial) July 29, 2019

Após ter sido relegado para a Terceira Divisão, a Segunda Divisão B passou então a ter uma vaga. Esta sexta-feira, depois de semanas de especulação, a RFEF abriu o procedimento para o preenchimento daquela vaga.

O primeiro requisito para entrar no lugar do Reus era o pagamento de 452.022 euros — quantia calculada pela RFEF, que abrangia não só a dívida do Reus à federação de futebol, como de outros clubes daquele escalão. De acordo com o El País, houve vários clubes que chegaram a reunir essa quantia. Foi o caso do Jaén, Linares, Zamora, Alcobendas, Inter City e, claro, do FC Andorra. Este acabou por ser o clube escolhido porque, nos parâmetros definidos pela RFEF, seria dada prioridade a clubes que integrassem a Federação de Futebol da Catalunha, à qual pertencem o Reus e o FC Andorra.

O FC Andorra regressa assim ao terceiro escalão mais alto do futebol espanhol. A última vez que tinha competido na Segunda Divisão B foi na época 1997/98 e o maior troféu do seu palmarés é a Taça da Catalunha, conquistada em 1994 frente ao Espanyol. Depois de várias épocas em que o clube lidou não só com dificuldades desportivas, mas também financeiras, em dezembro de 2018 Gerard Piqué comprou o clube através do Kosmos Holding.

Seis meses depois de o ter comprado, Gerard Piqué estabeleceu uma meta ambiciosa para aquele pequeno clube. “As pessoas que me conhecem sabem que sou ambicioso e faço parte daqueles que dizem que o hino da Champions League terá de soar em Andorra”, disse. Estas declarações foram feitas no final da Primeira Divisão Catalã, que acabou por ser conquistada pela FC Andorra, primeiro classificado com apenas um ponto de vantagem sobre o segundo classificado.

O voo até à Champions, a acontecer, terá de esperar. Até lá, o FC Andorra ainda terá muitas fases pela frente — a começar já pela próxima, que passa pela remodelação do seu estádio, de forma a preencher os requisitos da Segunda Divisão B espanhola.

Continuar a ler