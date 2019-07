Adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil demite-se

O técnico Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, demitiu-se esta segunda-feira, após ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas para a produção dos ‘kits’ de emergência para o programa “Aldeias Seguras”.

Numa nota enviada à agência Lusa, o gabinete do ministro da Administração Interna informa que “o Técnico Especialista Francisco José da Costa Ferreira pediu a exoneração de funções no Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil”.

O pedido foi aceite pelo secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, acrescenta a mesma nota oficial.

Esta segunda-feira, o Jornal de Notícias revelou que foi o adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil — que é também presidente da concelhia do PS em Arouca — que recomendou as empresas para a compra das 70 mil golas inflamáveis e dos 15 mil kits de emergência entregues a povoações no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”.

Em declarações ao diário do Porto, Francisco José Ferreira confirmou mesmo que foi ele quem recomendou “nomes para tais procedimentos”, não tendo dado mais detalhes sobre como é que as cinco empresas que fizeram negócios no âmbito da campanha da Proteção Civil terão sido consultadas para fornecer os equipamentos.

A Proteção Civil pagou um total de 350 mil euros (com IVA) pelos materiais distribuídos em mais de 1900 aldeias. Já se sabia que a Foxtrot Aventura, uma das empresas envolvidas, tinha como dono o marido da presidente de junta de freguesia de Longos, no concelho de Guimarães. Agora, o JN revelou que a outra empresa escolhida — a Brain One — tem tido há vários anos adjudicações da Câmara de Arouca, onde Artur Neves, de quem Francisco Ferreira era adjunto, foi autarca durante 12 anos, até ir para o governo.

Este domingo, o secretário de Estado da Proteção Civil desmentiu que o governo tenha coordenado a aquisição das golas inflamáveis. Há, na verdade, dois casos distintos nos contratos com a Foxtrot. No caso das 70 mil golas, no valor de 102 mil euros mais IVA, que foram compradas acima do valor de mercado, é possível verificar no contrato que os procedimentos tiveram despachos do presidente da Proteção Civil, Carlos Mourato Nunes.

Mas, no segundo caso, no valor de 165 mil euros mais IVA, a Proteção Civil adquiriu 15 mil kits de autoproteção com despachos do secretário de Estado.

O Governo justificou a escolha de empresas sem recurso a concurso público (apenas com consulta prévia) devido à alegada urgência em adquirir material para a campanha de prevenção e proteção da Proteção Civil, que resultou entre outras coisas na distribuição de golas que — ao contrário do que alguns recetores do material julgavam — não tinham funções de proteção contra chamas, sendo ao invés inflamáveis.

O “merchandising” e a “propaganda” e o outro material que era mais caro

As golas eram compostas por 100% de poliester e estavam a ser distribuídas desde o verão de 2018 em várias aldeias em zonas de risco no âmbito dos programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”. O próprio fornecedor contou ao Observador que propôs que as máscaras fossem feitas de material resistente às chamas, mas a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) não aceitou por ser mais caro e alegou que as golas eram distribuídas numa lógica de “merchandising“ e “propaganda“. A ANPC diz ao Observador que as golas são só para efeitos de “sensibilização” para o programa.

A polémica em torno do programa de auto-prevenção e auto-proteção de populações residentes em zonas de especial risco de incêndio do Governo e da Proteção Civil começou a estalar na sexta-feira, quando o Observador avançou que a Proteção Civil distribuiu à população mais de de 70 mil golas de proteção de fumo para o rosto e pescoço que são inflamáveis e podem constituir perigo caso sejam utilizadas num cenário de incêndios.

Numa primeira reação à polémica, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrito, revelou irritação e recusou responder a questões dos jornalistas, considerando a notícia sobre o desajustamento das golas de fumo para pescoço e rosto para funções de proteção como “verdadeiramente irresponsável e alarmista”. No sábado, porém, o ministro já mandou abrir um inquérito urgente sobre contratação de material de sensibilização para incêndios.

Em comunicado, o ministério referia que “face às notícias publicadas sobre aspetos contratuais relativamente ao material de sensibilização, o ministro da Administração Interna pediu esclarecimentos à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e determinou a abertura de um inquérito urgente à Inspeção-Geral da Administração Interna”.

O líder do PSD, Rui Rio, além de condenar a compra de material no plano político (considerando-a um erro “grave), remeteu por sua vez eventuais implicações legais para o Ministério Público, a quem “compete ver os termos em que as coisas foram feitas”.

Isto é mesmo verdade? Uma empresa de turismo, criada há poucos meses pelo marido de uma autarca do PS, vende um produto inflamável para usar durante os incêndios a preços muito superiores aos de mercado? https://t.co/LfetORTB0P — Rui Rio (@RuiRioPSD) July 27, 2019

