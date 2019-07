Bancos conseguem o arresto da coleção de arte, o bem mais valioso de Berardo

Os três bancos que avançaram com um processo de execução de Joe Berardo por dívidas de cerca de mil milhões de euros conseguiram que o tribunal decretasse o arresto daquele que é apontado como o património mais valioso do empresário madeirense.

O arresto dos quadros da coleção de arte moderna foi confirmado pelo Observador, depois de o Público ter avançado a notícia. De acordo com informação recolhida pelo Observador, este arresto envolve todos os quadros, incluindo os que não estão abrangidos pelo acordo com o Estado para exposição no Centro Cultural de Belém.

A decisão do tribunal cível foi tomada na sequência da ação de execução sumária colocada pela Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco para tentar executar o penhor reclamado sobre a coleção de arte moderna. Nesta ação foi pedido o arresto das obras de arte, que os bancos consideravam ter sido dadas como garantia destes empréstimos, mas que estavam a ter dificuldades em executar pela circunstância de o penhor ter sido constituído não sobre as obras de arte, mas sobres os títulos da Associação Coleção Berardo que é a proprietária da coleção.

A decisão judicial de arresto destes bens é passível de recurso por parte do empresário madeirense.

Contactada pelo Observador, fonte oficial da Fundação Berardo diz que nenhuma entidade ligada ao grupo foi notificada pelos tribunais. “Três arrestos anunciados pela comunicação social. Nenhum notificado pelos tribunais”, indicou a mesma fonte ao Observador.

Nas últimas semanas surgiram várias notícias que davam conta do arresto de património de Berardo, como o hotel Monte Palace, no Funchal, bem como dois apartamentos em Lisboa. No entanto, estes arrestos correspondem a ações de execução colocadas apenas pela Caixa Geral de Depósitos no Funchal, onde o empresário madeirense tem a sua sede fiscal. Um dos financiamentos concedidos pela Caixa teve como garantia o aval pessoal de Joe Berardo.

Os bancos ficam agora depositários das obras de arte moderna e o Jornal Público avança que este património ficará depositado à guarda do Estado.

De acordo com o Público, na escolha da opção agora anunciada estiveram quatro ministros: o ministro das Finanças, Mário Centeno, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, o ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e a ministra da Justiça, Francisca Van Dúnem.

