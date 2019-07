“Caneta” romana com 2.000 anos encontrada em Londres. E vem com uma piada

“Fui a Roma e trouxe-te… uma caneta”. Foi esta a mensagem com que, há quase 2.000 anos, alguém presentou um amigo ou familiar. As escavações para a construção da nova sede da agência de notícias Bloomberg, em Londres, permitiram descobrir mais de 14.000 artefactos romanos antigos. Entre eles, 200 “canetas” — e só uma apresentava esta peculiar mensagem.

O objeto é feito de ferro, servia para escrever em madeira e data de cerca de 70 d.C — apenas algumas décadas depois da formação da Londres romana. Canetas romanas com inscrições são extremamente raras e os arqueólogos só ainda encontram algumas em todo o território que pertenceu ao Império Romano. O exemplar encontrado nas futuras instalações da Bloomberg é único, dado o seu estado de preservação e mensagem humorística.

No Twitter, o Museu de Arqueologia de Londres, que supervisionou as escavações, traduz a inscrição frase a frase.

This inscribed Roman stylus is the most elaborate and expressive of its kind. The Roman equivalent of ‘I went to Rome and all I got you was this cheap pen’, it provides a touching personal insight into the humour of someone who lived nearly 2000 years ago! https://t.co/GkY8lAmZEJ pic.twitter.com/v0Omt6gO9B

— MOLA (@MOLArchaeology) July 28, 2019