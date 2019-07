Descubra 5 lugares incríveis no Planeta para fotografar com as câmaras do Huawei P30 Pro

Desde as silhuetas de algumas das ruínas milenares mais incríveis do mundo, até às hipnotizantes cores ondulantes das auroras boreais, ou os intermináveis mantos brancos de desertos de sal na América do Sul, neste artigo damos-lhe a conhecer 5 lugares espetaculares um pouco por todo o mundo que poderá fotografar com o melhor smartphone da Huawei, o Huawei P30 Pro.

As suas 4 câmaras Leica, Lente Super Zoom com ampliação de elevada qualidade até 5x o zoom ótico, 10x o zoom híbrido e até 50x o zoom digital, e ainda um novo sensor TOF com focagem automática, que lhe permite captar as melhores fotografias independentemente das condições de iluminação e de distância, fazem com que possa regressar a casa com recordações de qualidade profissional das suas viagens pelo mundo.

Para o momento ser completo e incrível não deixe de usar o relógio Huawei Watch GT Sport, com uma bateria de longa duração com autonomia até 2 semanas, monitorização da frequência cardíaca em tempo real, e ecrã sensível ao toque com cores HD. E se até dia 18 de Agosto comprar o Huawei P30 ou P30 Pro recebe o Huawei Watch GT Sport, para levar para a sua próxima viagem. Garanta que fotografa estes 5 locais mágicos à melhor hora e na melhor forma física possível. Vão dar umas fotos inesquecíveis para partilhar no Instagram!

5 Lugares incríveis no Planeta para fotografar

Auroras Boreais na Islândia

Dificilmente existirá amante de viagens e de fotografia que não tenha na sua lista de coisas a fazer a possibilidade de assistir e fotografar as mágicas Auroras Boreais na Islândia. Este incrível espetáculo de cores que assombra os céus do extremo norte do planeta, é o resultado da entrada de partículas eletrizadas (eletrões) no campo magnético da Terra, e pode ser avistado entre o final de agosto e o início de abril. O Alaska, nos EUA, o norte da Rússia, a Lapónia e a Antártica são alguns dos outros locais no planeta onde é possível avistar este fenómeno, no entanto, a Islândia acaba por ser o melhor destino, pelo facto de as temperaturas aqui não serem tão baixas como nos outros destinos referidos.

Melhor altura do ano para visitar: de finais de agosto a inícios de abril

Melhor altura do dia para fotografar: durante a noite, em especial em noites de céu limpo e escuro, aproveitando o modo super noite do Huawei P30 Pro.

Salar de Uyuni, Bolívia

Com 10.000 km2 de extensão e a cerca de 3600 metros de altitude, o maior e mais elevado deserto de sal do mundo encontra-se no sudoeste da Bolívia e é conhecido como o Salar de Uyuni. Esta paisagem surreal é procurada todos os anos por milhares de viajantes que não resistem à oportunidade de ver com os seus próprios olhos um dos locais mais fascinantes do planeta. Formado há milhões de anos, o Salar de Uyuni teve origem na evaporação gradual de um mar que, após o início da formação da Cordilheira dos Andes, se viu encurralado e foi começando a transformar-se em vários lagos dos quais acabou por restar apenas o sal.

Melhor altura do ano para visitar: para brincar com as perspetivas deverá visitar na época seca, de abril a novembro. Para conseguir o efeito de espelho que se vê em diversas fotografias tiradas no local, deverá visitá-lo entre janeiro a março, durante a época das chuvas, altura em que o deserto se encontra coberto por uma fina camada de água.

Melhor altura do dia para fotografar: qualquer altura, fora do pico do sol, para que a sombra fique sempre colocada por trás do fotógrafo. O novo zoom de elevada ampliação do Huawei P30 Pro será particularmente útil nas fotografias de perspetiva tiradas na época.

Parque Nacional de Banff, Canadá

Há paisagens no mundo que parecem saídas de um sonho, e as que encontramos no Parque Nacional de Banff, nas Montanhas Rochosas do Canadá, são sem dúvida um dos seus exemplos perfeitos. Desde montanhas imponentes cobertas de neve a lagos de águas azul turquesa, o parque nacional mais antigo do Canadá, fundado em 1885, oferece-lhe intermináveis oportunidades para tentar superar aqui a última grande fotografia tirada em viagem.

Melhor altura do ano para visitar: a melhor altura dependerá do tipo de paisagens que procura mas, de uma forma geral, a época de junho a outubro será a mais apropriada, com mais horas de luz, temperaturas mais agradáveis e possibilidade de trekkings nas montanhas, para os quais o Huawei Watch GT Sport será extremamente útil, permitindo-lhe controlar o ritmo cardíaco ao longo da caminhada e ainda guardar o seu percurso graças ao GPS integrado deste relógio.

Melhor altura do dia para fotografar: o nascer e o pôr do sol oferecem os melhores tons ao céu e aos cumes das montanhas, resultando em fotografias de beleza incomparável. A lente ultra grande-angular de 20MP do Huawei P30 Pro dar-lhe-á a garantia de voltar para casa com a certeza de ter captado a verdadeira essência destas fabulosas paisagens.

Angkor Wat, Camboja

As ruínas milenares de Angkor Wat, localizadas a cerca de 5 kms de distância de Siem Reap, no Camboja, são um dos monumentos mais fotografados do mundo e não é difícil perceber porquê. Este complexo de templos, com uma extensão de cerca de 208 hectares, data da primeira metade do século 12, e apesar de ter sido construído originalmente como templo Hindu, passou a Budista a partir de 1432, quando a capital do país passou a ser Phnom Penh. É considerada uma obra de arte da arquitetura a nível mundial com características perfeitas a nível de composição, equilíbrio, proporções e esculturas/relevos.

Melhor altura do ano para visitar: a época baixa, de finais de abril a outubro, oferece temperaturas mais amenas e menos visitantes, assim como céus mais dramáticos e cores mais vivas. A evitar totalmente serão os meses de dezembro e janeiro, que marcam o pico da época alta no país com o maior fluxo de visitantes do ano inteiro.

Melhor altura do dia para fotografar: as melhores alturas serão sempre o nascer e o pôr do sol. No caso da popular fotografia tirada junto ao lago em frente ao edifício principal, ao nascer do sol, é importante que lá esteja pelo menos 30 minutos antes. Tenha em atenção que o complexo abre as portas entre as 5h e as 5h30 da manhã e que provavelmente encontrará grandes filas de tuk-tuks que transportam centenas de turistas que ali se deslocam com a mesma ideia. O novo sensor TOF do Huawei P30 Pro, com efeitos de focagem automáticos, ajudá-lo-á a captar fotografias irrepreensíveis.

Plateau de Valensole, França

Poucos são os que ficarão indiferentes às imagens dos campos preenchidos por plantações de lavanda, impecavelmente alinhadas, no Plateau de Valensole, localizado no sul da França. A história do cultivo da lavanda em França remonta a 26 séculos atrás, por altura da época romana, no entanto, só no século 19, com o inicio da indústria do perfume na Côte d’Azur, é que se registou o seu cultivo intensivo. As extraordinárias paisagens de tons violeta oferecem oportunidades fotográficas verdadeiramente memoráveis.

Melhor altura do ano para visitar: a melhor altura do ano para visitar será no verão, no inicio de julho, quando a lavanda está em plena fase de floração. A colheita decorre normalmente de 15 de julho a 15 de agosto.

Melhor altura do dia para fotografar: as melhores alturas do dia para fotografar serão ao nascer e ao por do sol quando a luz ilumina na perfeição as filas de lavanda. Se visitar o campo na época da colheita poderá ainda fazer uso do modo Vista Dupla do Huawei P30 Pro, que lhe permitirá captar numa única imagem, uma visão ampla da paisagem e ao mesmo tempo um pormenor de uma pessoa em plena colheita.

