Construção do aeroporto do Montijo recebe parecer positivo de estudo de impacte ambiental

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) viabiliza a construção do futuro aeroporto do Montijo, nos terrenos da atual Base Aérea número 6 (BA6), mas segundo o jornal Público, que teve acesso ao documento, reconhece que “como qualquer outro projeto desta dimensão” existem “impactes significativos no ambiente”.

Os “sistemas ecológicos — avifauna, ambiente sonoro e saúde humana” são apontados como os principais fatores afetados. O “aumento de pessoas, veículos e aeronaves” é apontado como perturbador para os habitats das aves. Já no âmbito humano, são destacados os impactos do ruído na descolagem e aterragem das aeronaves. O EIA prevê que o aumento do barulho, principalmente nas zonas da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, terá efeitos negativos na saúde, esperando-se um “aumento da população afetada por elevadas perturbações do sono e elevada incomodidade”.

O estudo de impacte ambiental ao aeroporto do Montijo entra esta segunda-feira em consulta pública, que se prolonga até 19 de setembro, podendo os interessados participar para que os contributos sejam considerados no parecer da Agência Portuguesa de Ambiente.

No sábado, a ANA — Aeroportos de Portugal recebeu da Agência Portuguesa de Ambiente (APA) a declaração de conformidade do Estudo de Impacte Ambiental do aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades, e o arranque do processo de consulta pública.

Nesta fase o objetivo é recolher contributos, opiniões, críticas de interessados, sejam cidadãos ou entidades, como organizações não governamentais do ambiente.

A informação recolhida na consulta pública ajudará à tomada de decisão sobre a avaliação de impacte ambiental, um instrumento que ausculta as preocupações e prováveis consequências ambientais do novo aeroporto. A APA irá emitir então a Declaração de Impacte Ambiental, um parecer que aprova ou chumba o projeto.

A ANA disse no sábado que esta consulta pública será suportada no ‘site’ da EPA, mas que irá lançar um ‘site’ com informação sobre o projeto, desde logo parceria com as câmaras municipais dos concelhos envolvidos no novo aeroporto.

Em 13 de julho, a ANA adiantou que tinha enviado à APA informação adicional pedida por esta no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do aeroporto do Montijo. Após a consulta pública, a APA irá fazer a análise da informação que lhe chegará e poderá pedir mais elementos até à emissão da decisão de provar ou chumbar o projeto.

A ANA e o Estado assinaram em 8 de janeiro o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado) e transformar a base aérea do Montijo no novo aeroporto de Lisboa.

Em 4 de janeiro, o então ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, assegurou que serão integralmente cumpridas eventuais medidas de mitigação definidas no Estudo de Impacto Ambiental.

O primeiro-ministro, António Costa, já disse que apenas aguarda o EIA para a escolha da localização do novo aeroporto ser “irreversível” e admitiu que “não há plano B” para a construção de um novo aeroporto complementar de Lisboa caso o EIA chumbe a localização no Montijo.

António Costa garantiu também que “não haverá aeroporto no Montijo” se o EIA não o permitir.

Continuar a ler