Fortnite. Mãe chegou a “atirar uma Xbox fora”. Agora, filho é um dos vencedores milionários do Mundial

Jaden Ashman, um jovem britânico de 15 anos, passa cerca de oito horas por dia a jogar Fortnite. Uma rotina vista com maus olhos pela mãe, Lisa Dallman, que admite ter tentado várias vezes impedir o filho de dedicar tanto tempo aos videojogos. Agora, Ashman é um dos grandes vencedores do Mundial de Fortnite e vai levar para casa mais de um milhão de euros.

No entanto, os tempos de maior desentendimento terminaram. Lisa garante que atualmente apoia a carreira do filho, Jaden Ashman, que competiu pelo nome de Wolfiez e que, em conjunto com o seu companheiro de equipa Dave John, conseguiu alcançar o segundo lugar na competição em duos. Em conjunto, arrecadaram mais de 2 milhões de euros, que agora vão dividir.

“A minha mãe não entendia como isto funcionava. Ela achava que eu passava oito horas por dia no meu quarto a perder o meu tempo. Agora porque que eu consegui fazer algo, estou muito feliz”, afirmou Ashman.

The 15yr old millionaire Fortnite player Jaden Ashman and his mum Lisa Dallman. He came second with his teammate on the duos and will split $2.25m! His mum says accepting him as an e-sports player has been very hard and she’s even thrown out an X-Box in past!! #FortniteWorldCup pic.twitter.com/UCUqGzUOLW

— Joe Tidy (@joetidy) July 27, 2019