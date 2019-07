Circulação na Linha azul do Metro de Lisboa está normalizada

A circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa já está normalizada, depois de ter estado parada nos dois sentidos, entra Reboleira e a Baixa-Chiado.

[14:17] ✅ Linha Azul: Circulação normal. — Metro de Lisboa (@lxmetro) July 29, 2019

A quebra na circulação foi confirmada no Twitter pelo Metro que refere que a paragem ocorreu entre as estações das Laranjeiras e Avenida. O que esteve na origem do problema foi uma avaria na sinalização.

[14:12] ⚠️ Linha Azul: Devido a avaria na sinalização está interrompida a circulação na linha entre as estações Laranjeiras e Avenida. Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Pedimos desculpa pelo incómodo causado. — Metro de Lisboa (@lxmetro) July 29, 2019

