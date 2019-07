Mário Centeno fora da corrida ao FMI

O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo já não está na corrida à liderança do FMI, de acordo com a Bloomberg e o Financial Times. A escolha do sucessor de Christine Lagarde está a ser liderada por França, que terá deixado cair os nomes de Mário Centeno e da ministra das Finanças espanhola, Nadia Calvino.

Esta semana, a Reuters e a Bloomberg avançavam que o ministro português concorria com outros quatro nomes na ‘shortlist’ para a liderança do Fundo Monetário Internacional: a búlgara Kristalina Georgieva, diretora executiva do Banco Mundial; Jeroen Dijsselbloem, ministro das Finanças da Holanda; Olli Rehn, governador do Banco Central da Finlândia e antigo comissário europeu; e Nadia Calvino, ministra da economia de Espanha, que, segundo a Bloomberg e o Financial Times, terá também saído agora da lista final. Restam, por isso, os outros três candidatos, de acordo com a agência.

Tradicionalmente, a liderança do FMI recai sempre sobre um responsável europeu, enquanto o Banco Mundial fica a cargo de um norte-americano.

Desde 1946, quando entrou em funcionamento, o FMI teve 11 responsáveis na presidência, provenientes de apenas seis países — Bélgica, Suécia, França, Holanda, Alemanha e Espanha. Nos últimos 50 anos, cinco dos oito presidentes do FMI foram franceses, entre as quais Christine Lagarde, que abandona o cargo a 12 de setembro.

Em atualização

Continuar a ler