Ministério Público quer pena de 25 anos para Diana Fialho e Iuri Mata

O Ministério Público voltou a pedir, esta tarde de segunda-feira, que Diana Fialho e Iuri Mata, acusados do violento homicídio de Amélia Fialho (mãe dela e sogra dele), sejam condenados à pena máxima do crime e que fiquem presos durante 25 anos, avança o Correio da Manhã. A decisão dos juízes deverá ser conhecida nas próximas horas.

A leitura da sentença chegou a estar marcada para o dia 19 de julho, após três sessões de julgamento, mas a chegada ao processo do resultado dos exames periciais feitos aos equipamentos informáticos dos arguidos viria a adiar a decisão. Isto porque os advogados de Diana Fialho e Iuri Mata pediram ao juiz Nuno Salpico, que preside ao julgamento, tempo para se pronunciarem sobre esta prova. Este registo será importante para perceber se, como diz o Ministério Público, os arguidos prepararam o crime com antecedência procurando de que forma podiam matar a professora Amélia Fialho e livrarem-se do corpo.

O magistrado decidiu também fazer uma alteração aos crimes de que os dois arguidos são acusados. Ambos respondem em tribunal pelo crime de homicídio qualificado. Na acusação, o Ministério Público socorre-se de três alíneas deste artigo na lei para o justificar: “Ser descendente ou ascendente, adoptado ou adoptante, da vítima”; “Utilizar veneno ou qualquer outro meio insidioso”; e “Agir com frieza de ânimo, com reflexão sobre os meios empregados ou ter persistido na intenção de matar por mais de vinte e quatro horas”. No entanto, o coletivo de juízes considerou que deve acrescentar-se também a alínea do código penal que refere: “Ser determinado por avidez, pelo prazer de matar ou de causar sofrimento, para excitação ou para satisfação do instinto sexual ou por qualquer motivo torpe ou fútil”.

Estas novidades no processo obrigaram a novas alegações finais.

Diana Fialho, filha adotiva de Amélia, anunciou no Facebook , em setembro de 2018, que a mãe tinha desaparecido a 1 de setembro, um sábado, entre as 21h00 e as 22h00. “Avisou que iria sair e desde então que não temos notícias dela. O telemóvel encontra-se desligado e não há meio possível de contacto”, lia-se na publicação.

Três dias depois, o cadáver de Amélia apareceu carbonizado, em Pegões, a cerca de 40 quilómetros da sua casa, no Montijo. A PJ viria a deter, 36 horas após a notícia do desaparecimento, a filha e o genro como os principais suspeitos do homicídio com violência na casa onde viviam os três.

