Motim faz pelo menos 52 mortos em prisão do Brasil

Um motim no Centro de Recuperação Regional de Altamira, uma prisão no sudoeste do Pará, no Brasil, provocou esta segunda-feira pelo menos 52 mortos avança o G1. Segundo o mesmo jornal, a maior parte dos reclusos morreram por asfixia, 16 foram decapitados e dois guardas prisionais foram ainda feitos reféns, sendo mais tarde libertados depois de a Polícia Militar e a Polícia Civil terem iniciado negociações.

O motim terá sido motivado por uma rixa entre rivais do mesmo estabelecimento prisional, quando os reclusos do bloco A, que pertencem a uma organização criminal, terão invadido o bloco B, ocupado pelo grupo rival. Tudo isto ocorreu por volta das 7 horas locais (11h em Portugal), na altura em que se iniciava a entrega do pequeno-almoço na prisão. De seguida, os reclusos terão trancado uma sala e ateado fogo ao local, tendo muitos deles morrido por asfixia depois de o fumo entrar nas suas celas. Este estabelecimento prisional tem capacidade para 200 reclusos, mas era ocupado por 311 presos.

Este é o segundo motim ocorrido no Brasil este ano. Em maio, dois motins em prisões de Manaus provocaram 55 mortos em menos de 48 horas, todas eles apresentando sinais de asfixia.

