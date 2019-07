Norte-americana Dalilah Muhammad bate recorde mundial dos 400 metros barreiras

A norte-americana e campeã olímpica Dalilah Muhammad bateu, no domingo, o recorde mundial dos 400 metros barreiras, no último dia do campeonato nacional dos Estados Unidos.

O feito foi alcançado no último dia de competições em Des Moines, no estado norte-americano do Iowa, no centro do país.

Muhammad, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, completou a prova em 52,20 segundos, batendo o recorde de 52,34 segundos estabelecido pela russa Yuliya Pechonkina em 2003.

“Estou em choque. Acabei de quebrar o recorde mundial”, afirmou a atleta de 29 anos.

Apesar das poças na pista do estádio Drake, na sequência das chuvas ao início da tarde, a atleta norte-americana arrancou bem e entrou na reta final com uma vantagem clara sobre a estrela e conterrânea Sydney McLaughlin, que ficou em segundo lugar.

No mês passado, na Liga Diamante, em Oslo, McLaughlin derrotou Muhammad nos metros finais.

Na prova de domingo, McLaughlin ficou em segundo lugar, com 52,88 segundos, e Ashley Spencer em terceiro, com 53,11.

