Porto. Incêndio deflagra num edifício em Campanhã

Deflagrou um incêndio num edifício na zona da Campanhã, no Porto, por volta das 14h00 desta segunda-feira. Motivadas por um vento mais forte, as chamas chegaram a outro prédio e a uma obra. Ambos ficaram danificados, avança o Jornal de Notícias e confirmou o Observador junto dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O edifício estava devoluto, contudo, segundo as informações que os locais deram ao Jornal de Notícias, era atualmente ocupado por sem abrigos.

Os bombeiros Sapadores do Porto estão a combater o fogo ativo na Rua de Pinto Bessa. Até agora, já tiveram de assistir algumas pessoas em dificuldades por inalação de fumo e o prédio de seis andares, junto ao edifício onde deflagrou o incêndio, teve de ser evacuado por razões de segurança. Uma das vítimas foi transportada para o hospital, segundo revelou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto à Lusa.

A situação parece estar controlada por volta das 15h30. Alguns civis disseram que foram socorridos por quatro bombeiros que estavam presentes na Rua de Pinto Bessa.

Nas imagens disponibilizadas online pelo JN, parece já não existir fogo. As infraestruturas adjacentes ao prédio devoluto também não davam mais sinais de alarme.

Continuar a ler