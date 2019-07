Praga de gafanhotos invade Las Vegas — e pode durar semanas

Parece uma página saída da Bíblia, mas é bem real e está a acontecer em Las Vegas, nos Estados Unidos. Uma praga de gafanhotos invadiu a cidade durante o fim de semana e está a deixar em alerta os residentes e turistas. A invasão é tão significativa que a mancha dos insetos aparece mesmo nos radares da meteorologia, noticiam vários órgãos de comunicação locais.

As autoridades de Las Vegas já esclareceram que os gafanhotos não constituem perigo e que são uma espécie comum do deserto. “Não transportam doenças, não mordem e não são uma espécie que consideramos um problema”, assegura Jeff Knight, do departamento de agricultura do Nevada. Ainda assim, o Serviço de Meteorologia norte-americano alerta para o facto de os insetos poderem limitar a visibilidade durante a condução.

Vários sites de notícias, residentes e turistas estão a divulgar nas redes sociais imagens da invasão de “proporções bíblicas”.

Massive swarms of grasshoppers have descended upon Las Vegas this week https://t.co/fiDKSXZAD6 pic.twitter.com/rexF81egQa — CNN (@CNN) July 26, 2019

Las Vegas was INVADED by grasshoppers last night wtf pic.twitter.com/HkOL5eE1W7 — desi (@desimanee) July 26, 2019

John took this video outside the flamingo just now. It’s not snowing. It’s grasshoppers. #lasvegas #GRASSHOPPERS pic.twitter.com/HvF6AZGfjQ — Nancy Ryan (@NancyRyanComic) July 26, 2019

Num tweet divulgado pelo Serviço Nacional de Meteorologia, é mesmo possível ver a mancha que a invasão de insetos está a provocar nos radares de meteorologia.

???? Some of you have been asking about the widespread radar returns the past few nights in #Vegas. Radar analysis suggests most of these echoes are biological targets. This typically includes birds, bats, and bugs, and most likely in our case–> Grasshoppers. ???? #VegasWeather pic.twitter.com/reQX7hJR7Y — NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 27, 2019

Mas a que se deve esta invasão de insetos? Jeff Knight explica que a presença dos gafanhotos em Las Vegas tem a ver com a temperatura e estações do ano. “Quando temos um inverno ou uma primavera chuvosos, estas ‘coisas’ acumulam-se e temos estes voos nesta altura do ano: migrações em que os insetos vão para norte”, explica o entomologista, citado pela Time.

Episódios como este são mesmo comuns no Estado do Nevada, que tem registo de infestações como esta que remontam aos anos 60. As autoridades dizem ainda que os insetos podem fixar-se na cidade de Las Vegas, levando a que a invasão se prolongue durante várias semanas.

Continuar a ler