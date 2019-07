Rui Rio reúne em Vila de Rei com autarcas de concelhos afetados pelos incêndios

O presidente do PSD, Rui Rio, desloca-se esta segunda-feira a Vila de Rei, onde se reúne com o presidente de Câmara deste município, bem como com o autarca da Sertã e o vice-presidente da Câmara Municipal de Mação.

De acordo com uma nota de imprensa do PSD, a deslocação de Rio ao centro geodésico de Portugal destina-se a fazer um balanço sobre os incêndios que deflagraram no dia 20 na região e que afetaram os concelhos de Vila de Rei e Sertã, no distrito de Castelo Branco, e de Mação, no distrito de Santarém.

Segundo a mesma nota, o presidente da Câmara de Mação, o social-democrata Vasco Estrela, será substituído na reunião pelo seu ‘vice’ por estar ausente do país.

Na semana passada, em entrevista à rádio Observador, Rui Rio lamentou que o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, “não se tivessem coibido de criticar os autarcas com matas e florestas ainda a arder”.

Não vi com bons olhos que o Governo começasse a sacudir a água do capote, dizendo que a responsabilidade não é dele, mas dos autarcas”, afirmou então, deixando a restante apreciação sobre a atuação do executivo e da Proteção Civil para depois de ir aos locais dos incêndios.

O INEM referiu que destes fogos resultaram 16 feridos, um deles grave, num total de 39 pessoas assistidas.

O incêndio nos concelhos de Vila de Rei e Mação consumiu mais de 9.500 hectares de florestais, cerca de metade da área ardida deste ano e aproximadamente a área de Lisboa, segundo o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS).

O presidente da Câmara da Sertã afirmou que no seu concelho arderam entre 600 e 700 hectares de floresta.

Continuar a ler