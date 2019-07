Tiroteio em festival na Califórnia faz pelo menos quatro mortos e 15 feridos

Um tiroteio num parque que era palco de um festival de comida no norte da Califórnia, a sul de São Francisco, nos Estados Unidos, causou no domingo pelo menos três vítimas mortais e 15 feridos, anunciaram as autoridades locais, citadas pela imprensa norte-americana (CNN e CNBC) e britânica (BBC e The Guardian). Às vítimas do tiroteio acresce o atirador, que foi abatido pela polícia.

O tiroteio ocorreu pelas 17h30 (01h30 em Lisboa), no Gilroy Garlic Festival, que se realiza todos os anos na cidade de Gilroy, ao sul de São Francisco, na Califórnia.

Uma testemunha disse à imprensa local que um homem com cerca de 30 anos começou a disparar indiscriminadamente sobre a multidão.

Podia vê-lo a disparar em todas as direções. Não se destinava a ninguém em particular. Foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda”, disse Julissa Contreras, citada pela estação NBC News.

Também Michael Paz, um vendedor de chapéus que tinha uma banca no festival de São Francisco, na Califórnia, terá assistido ao tiroteio. Em declarações ao jornal local The San Francisco Chronicle, citado pela BBC, descreveu o que viu: “Ele apareceu preparado para disparar porque estava a usar um colete à prova de bala. Disparou sem nenhum alvo específico”.

[AVISO: Os vídeos abaixos podem conter imagens chocantes]

#BREAKING: Gilroy police have confirmed an active shooter at the Gilroy Garlic Festival. We are working to provide you more details on this breaking news, stay tuned. [Warning: Video has profanity. Courtesy @wavyia]#breaking #breakingnews #gilroy #gilroygarlicfestival pic.twitter.com/Bq44nIf1Ey — KSBW Action News 8 (@ksbw) July 29, 2019

Footage from the Gilroy Garlic Festival shooting shows festival-goers rushing to find cover as shots are heard. At least 3 are dead and 15 are injured. [Warning: disturbing content] https://t.co/lV3Pq28TzM pic.twitter.com/cTnbjfH9gf — Los Angeles Times (@latimes) July 29, 2019

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia de Gilroy, Scot Smithee, avançou que as autoridades acreditam que o suspeito terá cortado uma vedação para entrar no parque, começando depois a disparar. Ainda “nenhum motivo foi identificado”, sabendo-se apenas que o atirador tinha “uma espécie de espingarda” e que disparou indiscriminadamente, sem alvo específico aparente. Há ainda a hipótese de haver um segundo suspeito envolvido no tiroteio, mas a polícia ainda investiga esta pista.

Ainda durante a conferência de imprensa, o comissário da polícia local Scot Smithee pediu a quem tiver testemunhado o tiroteio para entrar em contacto com a polícia: “Estamos a pedir a quaisquer testemunhas que entrem em contacto. Ainda estavam algumas pessoas no parque naquele momento [do tiroteio]. Quem tiver testemunhado este incidente e nos puder dizer algo, quem tiver tirado fotografias, talvez registado em vídeo algo que possa ser relevante para a investigação, por favor contacte-nos”, afirmou.

Uma das testemunhas que terá sobrevivido ao tiroteio terá sido uma rapariga de apenas 10 anos. Segundo a sua avó contou à CNN, a rapariga “disse que olhou para ele [atirador] nos olhos e viu-o a ir em direção a ela, mas escondeu-se”. A jovem terá ainda conseguido salvar uma criança de apenas três anos, que seria filho da chefe de trabalho da sua avó — e que a rapariga terá escondido da mira do atirador. Uma outra testemunha do tiroteio, do sexo masculino, falou à CNN de como viu a sua prima de 12 anos ter sido alvejada (foi depois hospitalizada, estando na lista de 15 feridos):

Vimos um buraco na perna dela, estava a chorar. Estava muito magoada. Primeiro, ela estava a correr muito rápido — daí não termos percebido logo se tinha sido alvejada, porque estava a correr normalmente… provavelmente foi só a adrenalina porque queria sair rapidamente daquela situação”.

Outra testemunha, Taylor Pellegrini, de 25 anos, recordou o que viu, citada pelo Los Angeles Times: “As pessoas estavam a gritar: atirador ativo, atirador ativo. Algumas pessoas passaram-se e ficaram no chão, de modo a que as balas não as atingissem. Havia pessoas debaixo das mesas, a deixar cair os telefones e tudo o que tinham nas mãos”.

Quando o atirador disparou, estava a decorrer uma atuação no festival, de uma banda chamada TinMan. O vocalista e guitarrista do grupo, Jack Van Breen, afirmou que a banda estava a tocar o encore do concerto quando ouviu o som de um disparo. Virou-se então na direção do som do tiro e viu um homem “com um lenço cinzento à volta do pescoço e o que parecia ser uma espingarda de assalto. Começou a disparar novamente depois, na direção das pessoas que estavam naquele momento a jantar”. O músico deu então instruções à banda que saísse do palco rapidamente.

Há cerca de três horas, antes de o atirador ter sido abatido pela polícia, o presidente dos Estados Unidos da América tweetou pedindo às pessoas para terem cuidado ao circular nas redondezas: “As forças policiais estão no local do tiroteio em Gilroy, Califórnia. Os relatos apontam para que o atirador ainda não tenha sido apreendido. Tenham cuidado e privilegiem a vossa segurança!”, escreveu Trump

