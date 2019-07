Agricultores lesados pelos javalis manifestam-se em Lisboa para exigir indemnizações e apoio do Governo

Delegações de agricultores da região centro concentram-se na quarta-feira, em frente ao Ministério da Agricultura, em Lisboa, para exigir ao Governo indemnizações pelos prejuízos causados pelas “populações descontroladas” de javalis e outros animais selvagens.

“A situação está descontrolada. Os javalis estão a provocar prejuízos à agricultura familiar e, em muitos casos, a levar os agricultores a desistirem [da produção]”, garantiu João Dinis, dirigente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), em declarações à Lusa.

Apesar de reconhecer que os animais precisam de alimento, o dirigente notou que cabe ao Governo “indemnizar os agricultores”, acrescentando que estas populações são ainda responsáveis por “graves acidentes rodoviários”.

João Dinis sublinhou que estas preocupações já foram apresentadas ao ministério tutelado por Capoulas Santos, porém, lamentou que, inicialmente, tenham sido recebidas com um tom “critico e quase trocista”.

Para a CNA, o Ministério da Agricultura e o Governo “não podem lavar as mãos” deste problema “como Pilatos” e têm que entender “que os agricultores não são obrigados a alimentar os javalis e outros animais selvagens”. De acordo com a confederação da agricultura são esperadas cerca de 200 pessoas no protesto.

Já em abril, o Governo determinou a elaboração de um estudo, pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), sobre a população de javalis em Portugal.

Este estudo destina-se a determinar a dimensão e impacto de “um alegado aumento” da população de javalis e os prejuízos decorrentes. Adicionalmente, caso se justifique, o ICNF vai elaborar um plano de medidas para controlar a população de javalis.

