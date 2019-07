Bolsonaro lembra as vítimas de reclusos mortos ao ser questionado sobre massacre na prisão de Altamira

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, lembrou as vítimas dos reclusos que estavam no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no estado do Pará, ao ser questionado sobre o massacre ocorrido naquela prisão esta segunda-feira e que causou 57 mortes.

“Pergunta para as vítimas dos que morreram lá o que eles acham. Depois que eles responderem eu respondo a vocês”, disse Bolsonaro ao ser questionado por jornalistas que o esperavam na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Esta foi a primeira vez que o chefe de Estado brasileiro comentou o motim que aconteceu na última segunda-feira, e deixou 57 mortos na prisão de Altamira (norte do Brasil), onde pelo menos 16 homens foram encontrados decapitados.

Segundo informações confirmadas pelas autoridades locais, a rebelião começou por volta das 07:00 (11:00 em Lisboa) quando começava a entrega do pequeno-almoço na prisão. Houve um tumulto e dois agentes prisionais chegaram a ser mantidos reféns.

Esta terça-feira, o governo regional do estado do Pará informou que já transferiu 16 presos que estavam em Altamira e que são considerados líderes das fações criminosas rivais que provocaram o motim, alegadamente o Comando Classe A (CCA) e o Comando Vermelho (CV).

Após o massacre, o Gabinete de Gestão da Segurança Pública determinou a transferência imediata de 46 reclusos envolvidos no confronto.

Dez dos 16 presos identificados como líderes das fações criminosas envolvidas no motim vão para o regime federal, conforme negociações entre o governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro.

