Corpo encontrado no rio em Nantes é de lusodescendente

O corpo encontrado esta segunda-feira no rio Loire é de Steve Maia Caniço, um lusodescendente desaparecido há mais de um mês. A informação foi confirmada através de uma autópsia feita ao corpo, noticia a agência France Press.

Com 24 anos, Steve foi visto pela última vez na madrugada do dia 22 de junho. O jovem tinha estado num concerto em Nantes, que terminou com uma forte carga policial que expulsou um grupo de jovens, que assistia ao espetáculo, com apoio de gás lacrimogéneo e balas de borracha. Sabe-se que pelo menos 14 pessoas acabaram por cair ao rio Loire nessa noite, mas foram imediatamente socorridas.

[#AppelàTémoins] Steve MAIA CANICO est porté disparu depuis le 22 juin vers 4h00 Quai Wilson à #Nantes.

Si vous avez des informations, contactez les enquêteurs.

Merci pour vos partages. pic.twitter.com/Qrj1a9IkWo — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) June 24, 2019

O corpo do lusodescendente, que se encontrava em avançado estado de decomposição, não foi encontrado muito longe deste local – foi retirado na zona do cais Ferrand, no rio Loire, na segunda-feira à noite. O procurador de Nantes, Pierre Sennès acrescentou ainda que o corpo tinha uma joia, que seria entregue à família de Steve Caniço.

“Não vamos deixar isto passar. É toda uma cadeia de responsabilidades que deve ser questionada”, reagiu a família do jovem, citada pelo Le Monde.

As autoridades anunciaram a abertura de uma investigação por suspeitas de “homicídio involuntário”, enquanto decorrem várias outras diligências para tentar esclarecer as circunstâncias da intervenção policial.

O desaparecimento do lusodescendente causou ondas de choque em França, devido às imagens e descrições da intervenção policial, que mostravam a utilização de gás lacrimogéneo e balas de borracha contra os jovens.

A intervenção policial está a ser investigada pela Inspeção Geral da Polícia Nacional, havendo ainda um processo para apurar as causas deste desaparecimento.

Duas associações francesas abriram um processo contra as autoridades, em nome de mais de 80 pessoas que estavam presentes aquando da carga policial.Esta queixa coletiva foi apresentada por a ação policial ter “posto em perigo a vida” dos jovens, recorrendo a “violência voluntária”, tendo reunido cerca de 140 testemunhos.

Segundo adiantou na ocasião a televisão France 3 da região de Nantes, Steve Maia Carriço não saberia nadar.

Continuar a ler